Tekirdağ\'da Poyraz Engeli

Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 8 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.

Öte yandan, poyrazla oluşan dalgalar kıyıya yosun ve çeşitli atıklar sürükledi.

Hava sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü kentte, poyrazın etkisini cumartesi gününe kadar sürdürmesi bekleniyor.