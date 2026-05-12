Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi'nin 2. Etabı Açıldı

12.05.2026 09:35  Güncelleme: 10:51
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Süleymanpaşa'da yapımı tamamlanan Sahipsiz Hayvan Bakımevi 2. Etap Genişleme Projesi açılışı gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Candan Yüceer, sahipsiz hayvanlara yönelik hizmetlerin önemi üzerine vurgu yaptı.

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Süleymanpaşa'da yapımı tamamlanan Sahipsiz Hayvan Bakımevi 2. Etap Genişleme Projesi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Tesisin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, önemli olanın bu alanların doğru şekilde işletilmesi, can dostların sıcak bir yuvaya kavuşması ve sahiplendirmenin artması olduğunu söyledi.

Süleymanpaşa'nın Karacakılavuz Mahallesi'nde bulunan Sahipsiz Hayvan Bakımevi, tamamlanan ikinci etap çalışmalarıyla birlikte modern bir yaşam merkezine dönüştü. Yaklaşık 44 bin metrekarelik alana yayılan ve köpek kapasitesi  bin 500'e ulaşan tesisin açılışı, yerel yönetim temsilcileri, protokol üyeleri ve hayvanseverlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını Veteriner İşleri Dairesi Başkanı İlker Çelik yaptı. Çelik, konuşmasında ikinci etap kapsamında hayata geçirilen teknik çalışmalara ilişkin bilgi verirken, projeye verdiği destek ve öncülük dolayısıyla Yüceer'e teşekkür etti.

YAŞAM HAKKI VURGUSU

Yüceer konuşmasında, sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmaların yalnızca yasal değil, vicdani bir sorumluluk olduğuna dikkati çekti. Yüceer, "Doğa ve içindeki tüm canlılar bizlere emanet. Bu emanetlere sahip çıkmak, onların yaşam hakkını korumak ve daha iyi yaşam şartlarına sahip olmalarını sağlamak sadece yasal değil, aynı zamanda vicdani ve kamusal bir sorumluluktur" dedi.

Göreve geldikleri günden bu yana can dostların yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla çalışmalar yürüttüklerini belirten Yüceer, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ün destekleriyle sürecin hızlı şekilde tamamlandığını belirterek, "Bugün Sahipsiz Hayvan Bakımevi'mizin 2. Etabını hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

BİRİNCİ ETAPTA YAPILAN ÇALIŞMALARI ANLATTI

Birinci etap tesisin bugüne kadar yürüttüğü çalışmalara ilişkin de bilgi veren Yüceer, 2023 yılında hizmete açılan tesiste 2 bin 192 köpek ile 2 bin 783 kediye bakım ve tedavi hizmeti verildiğini söyledi. Yüceer, köpeklerin 827'sinin, kedilerin ise 419'unun kısırlaştırıldığını, bin 562 sahipsiz hayvana kuduz aşısı uygulandığını belirtti. Sahiplendirme oranlarının henüz istenilen seviyede olmadığını aktaran Yüceer, bugüne kadar 160 köpek ve 94 kedinin sahiplendirildiğini kaydetti.

"CAN DOSTLARIMIZ İÇİN KENTİMİZE YAKIŞAN MODERN BİR YAŞAM MERKEZİ OLUŞTURDUK"

Artan ihtiyaç nedeniyle mevcut kapasitenin yetersiz kaldığını dile getiren Yüceer, ikinci etap yatırımıyla birlikte tesisin önemli ölçüde büyütüldüğünü söyledi. Yüceer, "İkinci etapla birlikte tesis alanımızı 44 bin metrekareye çıkardık. Köpek kapasitemizi 150'den bin 500'e ulaştırdık. Doğal yaşam alanları, bakım alanları, teknik hizmet bölümleri ve sosyal alanlarıyla can dostlarımız için kentimize yakışan modern bir yaşam merkezi oluşturduk" ifadelerini kullandı.

SAHİPLENME ÇAĞRISI

Sahiplendirme süreçlerinin artırılması amacıyla hizmete açılan 'sahiplen.tekirdag.bel.tr' platformuna da değinen Yüceer, vatandaşların sistem üzerinden can dostlara ilişkin bilgilere ulaşabildiğini belirterek, "Bir kez daha çağrımızı yineliyoruz; satın almayalım, sahiplenelim" dedi.

MAMA ÜRETİM TESİSİ AÇILACAK

Yüceer, bu ay sonuna kadar hizmete alınacak mama üretim tesisiyle günlük yaklaşık bir ton yemek atığının mamaya dönüştürüleceğini ifade ederek hem sıfır atık hedeflerine katkı sağlanacağını hem de bakımevinin mama ihtiyacının karşılanacağını söyledi.

Konuşmasının devamında yalnızca fiziki yatırımın yeterli olmadığını vurgulayan Yüceer, "Biliyoruz ki sadece bina yapmak yetmez. Asıl önemli olan bu alanların doğru şekilde işletilmesi, can dostlarımızın sıcak bir yuvaya kavuşması ve sahiplendirmenin artmasıdır" ifadelerini kullandı.

Bir kentin gelişmişliğinin doğasına, insanına, hayvanına ve tüm dezavantajlı gruplara verdiği değerle ölçüldüğünü ifade eden Yüceer, bu anlayışla çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Açılış programına Yüceer'in yanı sıra Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Malkara Belediye Başkanı Nergiz Karaağaçlı Öztürk, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Mustafa Onur Bozkurter, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Güngör, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, TESKİ Genel Müdürü Dr. Onur Özgül, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: ANKA

