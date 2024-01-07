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Tekirdağ'da şiddetli lodos etkisi: Gemi trafiği etkilendi - Son Dakika
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Tekirdağ'da şiddetli lodos etkisi: Gemi trafiği etkilendi

Tekirdağ'da Marmara Denizi kıyılarında etkili olan şiddetli lodos fırtınası nedeniyle birçok gemi limana dönerken, uluslararası taşımacılık yapan büyük gemiler Tekirdağ açıklarında demirlemek zorunda kaldı. Küçük balıkçı tekneleri ise fırtınanın geçmesini rıhtıma çekilerek bekliyor. Fırtına sebebiyle dalgalar kıyıları vurarak denizin aşırı çalkalanmasına neden oluyor.

07.01.2024 - 19:12,
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Tekirdağ'da şiddetli lodos etkili oldu

TEKİRDAĞ - Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarında lodos fırtınasından dolayı çok sayıda gemi limana dönerken, uluslararası taşımacılık yapan büyük gemilerde Tekirdağ açıklarında demirledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Marmara Denizi'nde öğle saatlerinde başlayan lodos etkisini sürdürüyor. Lodos fırtınasından dolayı denize açılamayan Tekirdağ'daki küçük balıkçı tekneleri, rıhtıma çekerek fırtınanın geçmesini bekledi. Denizlerde uluslararası taşımacılık yapan çok sayıda büyük gemide Tekirdağ açıklarında demirledi.

Fırtına sebebiyle dalgalar kıyıları dövmeye devam ediyor. Dalgaların etkisiyle kıyılarda denizin aşırı çalkalanıyor.

Tekirdağ\'da şiddetli lodos etkisi: Gemi trafiği etkilendi
Kaynak: İHA
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