Tekirdağ'da Su Kirliliğine 4.8 Milyon Lira Ceza
Tekirdağ'da su kirliliği nedeniyle 4 işletmeye 4.8 milyon lira ceza uygulandı, denetimler devam edecek.
Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce, su kirliliğine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde mevzuata aykırı faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen işletmelere 4 milyon 824 bin 987 lira idari para cezası uygulandı.
İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, su kirliliğine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 4 işletmeye 4 milyon 824 bin 987 lira idari para cezası verildi.
Denetimlerde işletmelere gerekli uyarılar yapıldı.
Açıklamada, çevrenin ve su kaynaklarının korunmasına yönelik denetimlerin sürdürüleceği belirtildi.
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