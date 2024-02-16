Tekirdağ'da Sürücüleri Tehdit Eden Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Sürücüleri Tehdit Eden Kişi Gözaltına Alındı

Tekirdağ\'da Sürücüleri Tehdit Eden Kişi Gözaltına Alındı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, ailesiyle yaşadığı kavga sonrası ruhsatsız av tüfeğiyle yoldan geçen sürücüleri tehdit ettiği iddia edilen bir kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

16.02.2024 13:09
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, yoldan geçen sürücüleri av tüfeğiyle tehdit ettiği öne sürülen kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çınarlı Mahallesi'nde ailesiyle alacak verecek nedeniyle kavga eden Ö.İ, yanına aldığı ruhsatsız av tüfeğiyle Hayrabolu Caddesi'nde yoldan geçen araçlara av tüfeğini göstererek tehditler savurdu.

İhbarı alan polis ekipleri, olay yerinde Ö.İ'yi silahıyla birlikte yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Tekirdağ, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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