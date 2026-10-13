Tekirdağ'da taksinin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü, kaçan şoför yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da taksinin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü, kaçan şoför yakalandı

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Tekirdağ\'da taksinin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü, kaçan şoför yakalandı
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Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde D-100 kara yolunda gece saatlerinde taksi, önünde seyreden motosiklete çarptı ve motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kazanın ardından kaçan taksi şoförü, güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilip yakalandı ve adliyeye sevk edildi.

TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde taksinin çarptığı motosikletin sürücüsü Emre Dutar (31), hayatını kaybetti. Kazadan sonra kaçan taksi şoförü M.İ., polis tarafından yakalandı.

Kaza, gece saatlerinde D-100 kara yolunun Dereağzı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. M.İ.'nin kullandığı 59 T 3781 plakalı taksi, önünde seyreden Emre Tutar'ın kullandığı 61 AGV 200 plakalı motosiklete çarptı. Tutar, kaza yerinde hayatını kaybetti, taksi şoförü ise kaçtı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emre Tutar'ın cansız bedeni, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Polis, bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek kazaya karışan M.İ.'yi tespit edip, yakaladı. M.İ., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA
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