Tarım, Sanayi, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı, Tekirdağ’da kapılarını açtı

(TEKİRDAĞ) - Tarım, sanayi, hayvancılık ve teknoloji sektörlerini Tekirdağ'da buluşturan "Tarım, Sanayi, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı" kapılarını ziyaretçilerine açtı. Süleymanpaşa Sahil Dolgu Alanı'nda düzenlenen fuar, 5 Eylül Cumartesi gününe dek sektör temsilcilerini ve vatandaşları bir araya getirecek.

Tekirdağ'da Tarım, Sanayi, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı'nın açılışı gerçekleştirildi. Süleymanpaşa Sahil Dolgu Alanı'nda 1-5 Eylül günleri arasında düzenlenen fuar; tarım, sanayi, hayvancılık ve teknoloji sektörlerini bir araya getiriyor.

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Protokol konuşmalarının ardından Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve diğer protokol üyelerinin katılımıyla kurdele kesilerek fuarın açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Edirne Valisi Yunus Sezer, Tekirdağ milletvekilleri Mestan Özcan, Gökhan Diktaş, Çiğdem Koncagül, İlhami Özcan Aygun, Nurten Yontar ve Cem Avşar, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, il protokolü, tarım sektörü temsilcileri, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Açılış programında konuşan Yüceer, Tekirdağ'ın tarım, sanayi, turizm, üniversite ve limanlarıyla ülkeye katma değer sağlayan güçlü bir üretim kenti olduğunu belirterek üretimin sürdürülebilirliği açısından teknoloji ve tarımsal desteklerin önemine dikkati çekti.

İklim değişikliği ve üretim koşullarının giderek zorlaştığına değinen Yüceer, fuarın üreticiler açısından yeni fırsatlar sunacağını ifade ederek, şöyle konuştu:

"BÖYLESİ FUARLAR, TEKNOLOJİYLE ÜRETİCİYİ BULUŞTURMALARI AÇISINDAN ÇOK KIYMETLİ"

"Ülkemizin bütün şehirleri birbirinden güzel ama Tekirdağımız bize en güzel geliyor. Bir tarafı tarım, bir tarafı sanayi, bir tarafı turizm, bir tarafı üniversite, bir tarafı limanlarıyla gerçekten çok güçlü ve ülkesine katma değer yaratan, her koşulda üretmeye devam eden bir şehir. Bizim gücümüz üretimimiz. Sanayimiz çok güçlü, tarımımız da bir o kadar güçlü. Üreticilerimiz üretmeye devam etmek istiyor ama üretim giderek zorlaşıyor. Dünya değişiyor, iklim değişiyor, teknoloji çok hızlı değişiyor. Dolayısıyla böylesi fuarlar, teknolojiyle üreticiyi buluşturması, farkındalığı artırması, bilgilendirmesi ve yeni fırsatlar sunması açısından çok kıymetli. Bunun yanında tarımsal destekleri, hayvancılığı desteklemeyi çok kıymetli buluyoruz. Göreve geldiğimiz günden beri bizler de elimizden geldiğince bu destekleri artırarak üretim noktasında hemşehrilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz."

"SUYU VE DENİZLERİMİZİ KORUMAK BİZLER İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Geçen yıl yaşanan kuraklığa ve su kaynaklarının korunmasının üretim açısından önemine değinen Yüceer, tarımın ve üretimin güçlendirilmesinin altyapı yatırımlarıyla birlikte ele alınması gerektiğini vurguladı. Yüceer, "Geçtiğimiz sene çok büyük bir kuraklık yaşadık. Bu sene çok şükür daha iyi yağış aldık. Su bizim için çok kıymetli. İklim değişikliğin yanında özellikle altyapı yatırımları, suya yatırım, suyu ve denizlerimizi korumak bizler için çok önemli. Çünkü bunların olmadığı yerde üretimi, tarımı güçlendirmek mümkün değil. Hepsi bir bütün. Bu bütün içerisinde bizler de gerek şehrimize gerek ülkemize katkı sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Şehrimize daha çok destek, daha çok ilgi ve alaka bekliyoruz. Bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, fuarın üreticilerimize ve esnafımıza hayırlı, bol kazançlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Fuarda tarım, sanayi, hayvancılık ve teknoloji alanlarında faaliyet gösteren sektör temsilcileri ürün ve hizmetlerini tanıtacak.