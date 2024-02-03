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Tekirdağ'da Tarım ve Orman Bakanlığı Teşkilatları Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Tekirdağ'da Tarım ve Orman Bakanlığı Teşkilatları Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

Tekirdağ\'da Tarım ve Orman Bakanlığı Teşkilatları Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda, bakanlığa bağlı taşra teşkilatı yöneticileri ile koordinasyon sağlandı. Toplantıda, bitkisel üretim planı takvimi, Tarımsal Kalkınma Destekleme Kurumu İrtibat Bürosu ve Kırsal Kalkınma Yatırımları Hibe Programı, Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor Programı kapsamındaki projeler değerlendirildi.

03.02.2024 10:29
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Tekirdağ'da Tarım ve Orman Bakanlığı teşkilatları koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bakanlığa bağlı taşra teşkilatı yöneticileri ile koordinasyonu sağlamak amacıyla İl Müdürü Oktay Öcal başkanlığında toplantı yapıldı.

Toplantıda, bitkisel üretim planı takvimi, Tarımsal Kalkınma Destekleme Kurumu İrtibat Bürosu ve Kırsal Kalkınma Yatırımları Hibe Programı, Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor Programı kapsamındaki projelerle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıya, Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Ali Kiracı, DSİ 113. Şube Müdürü Emre Karakaş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Gökay İnal, Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Müdürü Erol Apaydın, Tekirdağ TMO Baş Müdürü Bihter Demiral, Tekirdağ Orman İşletme Müdürü Ali Şen ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da Tarım ve Orman Bakanlığı Teşkilatları Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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