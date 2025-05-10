Tekirdağ'da Tehlike Altındaki Su Samuru Görüntülendi

MARMARA Denizi'nin Tekirdağ kıyılarında türü tehlike altında bulunan su samuru görüntülendi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Beyazköy mevkisindeki sahilde yürüyüş yapan kişi, kıyıya yakın bir noktada yüzen su samurunu fark ederek, cep telefonuyla kaydetti. Su samuru bir süre denizde ilerledikten sonra gözden kayboldu.

Haber - Kamera: Abdullah YALÇIN/ TEKİRDAĞ,