Tekirdağ'da Tekstil Makinesi Teşvik Toplantısı

Tekirdağ'da tekstil makinesi sektörü teşvik toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan ve Trakya Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası'nda program düzenlendi.

Toplantıda 2026 yılı için tekstil makinesi sektöründe bulunanlara yönelik yapılan teşvikle ilgili katılımcıları bilgilendirici sunumlar yapıldı.

Sunumun ardından sanayiciler ve katılımcılar sorunlarını anlatarak taleplerini iletti.

Toplantıya Vali Recep Soytürk, Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Fahrettin Akçal, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İzzet Volkan ve sanayiciler katıldı.