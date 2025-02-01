Tekirdağ'da Trafik Kazası: 5 Genç Hayatını Kaybetti, İş Makinesi Operatörüne Cezai İstem - Son Dakika
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Tekirdağ'da Trafik Kazası: 5 Genç Hayatını Kaybetti, İş Makinesi Operatörüne Cezai İstem

Tekirdağ\'da Trafik Kazası: 5 Genç Hayatını Kaybetti, İş Makinesi Operatörüne Cezai İstem

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, iş makinesine çarpan otomobildeki 5 arkadaşın hayatını kaybetmesi sonucu iş makinesi operatörü hakkında 75 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Kazada, otomobil sürücüsü ve yanındakilerin kusurlu olduğu belirtiliyor.

01.02.2025 10:06  Güncelleme: 10:08
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TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde önünde giden iş makinesine çarpan otomobildeki 5 arkadaşın hayatını kaybettiği kazada, bilirkişi raporunda tali kusurlu bulunan iş makinesi operatörü Ö.A. (40), hakkında, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan ölen her bir kişi için 2 yıldan 15 yıla kadar olmak üzere toplam 75 yıla kadar hapis cezası istendi.

Kaza, 21 Ekim saat 00.30 sıralarında ilçenin Ulaş Mahallesi'nde D-100 kara yolunda meydana geldi. Cenker Varnalı'nın (21) kullandığı 59 FV 888 plakalı otomobil, aynı yöne giden Ö.A. yönetimindeki iş makinesine arkadan çarptı. Demir yığınına dönen otomobil alev aldı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobildeki yangın söndürüldü. Kazada otomobilin sürücüsü Cenker Varnalı ile yanındaki Kadir Güler (26), Emre Ağır (21), Serhat Tünüs (21) ve Deniz Yalnız (19) yaşamını yitirdi. Hafif yaralanan iş makinesinin operatörü Ö.A., hastanedeki tedavisinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'KUSURLU OLDUĞUMU DÜŞÜNMÜYORUM'

Ö.A., ifadesinde, "Kaza günü bir firma beni arayarak kömürlü kazanın tıkandığını ve iş makinesiyle açılması gerektiğini belirtti. Ben de saatin geç olduğunu sabah yapabileceğimi söyledim. Gelmezsem üretimin duracağı belirtilmesiyle ben de yola çıktım. Çıktığımda tüm ışık donanımım yanıyordu. Fabrikaya gittim, arıza giderildi. Yola çıkıp eve giderken araç savruldu. Lastiğimin patladığını sandım. Ne olduğunu anlamak için indiğimde çevredekiler, 'Panik yapma bu araç sana arkadan çarptı' dediler oturmamı istediler. Şokta olduğumu için tam ne olduğunu anlayamadım, kardeşimi aramalarını istedim. O şok ile kardeşimin telefon numarasını bile hatırlamadım. Sonra araç alev alarak yanmaya başladı. Jandarma gelmişti, benim iş makinesini yanan araçtan uzaklaştırmamı istedi. Bu esnada kanlar kafamdan akıyordu, hastaneye nasıl geldiğimi hatırlamıyorum. Kaza sırasında tepe lambası mevcuttu, ancak çarpmanın etkisiyle tepe lambası kopmuş. Ben bu olayda kusurlu olduğumu düşünmüyorum" dedi.

Kazaya ilişkin bilirkişi raporunu tamamladı. Raporda, otomobilin sürücüsü Cenker Varnalı hızlı olduğu ve arkadan çarpması nedeniyle asli kusurlu, iş makinesini kullanan Ö.A. ise lastik tekerlekli aracın özel izinle yola çıkması gerekirken izinsiz çıktığı gerekçesiyle tali kusurlu bulundu.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kazaya ilişkin soruşturması tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, iş makinesi sürücüsü Ö.A., hakkında, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan her ölen bir kişi için 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede, iş makinesi sürücüsünün trafiğe çıkması için özel izin gerektiği belirtilerek, "Suça konu aracın seyri esnasında uyarıcı ve artçı araçlar ile trafikte seyrine ilişkin önlemlerin alınmadığı nedenleri ile şüphelinin 2918 sayılı Kara Yolları Trafik Kanunu 47/1-d ve Karayolları Trafik Yönetmeliği 34/1,143/1-a,b maddeleri gereğince kusurlu bulunduğu, şüphelinin kusuru ile mağdur müteveffaların kaza neticesinde ölümü arasında illiyet bağının bulunduğu, şüphelinin dikkat ve özen yükümlüğüne aykırı suça konu bekoleder'in sevk ve idaresi ile trafiğe çıkışı ve trafikte önlem ekipmanların temin edilmesinde ve suça konu aracın seyrinde koruyucu takip araçları ile seyrinde kanun ve yönetmelikten doğan sorumluluklarını yerine getirmeyerek mağdur müteveffaların meydana gelen kaza neticesinde taksirle ölümüne neden olmak suretiyle üzerine atılı suçu işlediği anlaşılmıştır" denildi.

Ev hapsinde bulunan operatörün yargılanmasına ileriki günlerde başlanacak.

Kaynak: DHA

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