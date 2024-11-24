Tekirdağ'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Tekirdağ'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Tekirdağ\'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde otomobilin takla atması sonucu fırlayan sürücü Günay Becit (46) yaşamını yitirdi. Olay sonrası alev alan araç kullanılamaz hale geldi.

24.11.2024 13:27  Güncelleme: 13:29
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TEKİRDAĞ'ın Hayrabolu ilçesinde takla atan otomobilden fırlayan sürücü Günay Becit (46) yaşamını yitirdi. Kaza sonrası alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Kaza, sabaha karşı Tekirdağ- Hayrabolu kara yolunda meydana geldi. Hayrabolu'dan Tekirdağ yönüne giden Günay Becit'in kontrolünü kaybettiği 59 FP 507 plakalı otomobil, yoldan çıkarak araziye devrildi. Becit otomobilden fırlarken, araç ise alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri araçtaki yangına müdahale ederek söndürdü. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Günay Becit, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Araç kullanılamaz hale gelirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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