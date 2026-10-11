Tekirdağ'da üç ayrı mahallede uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Tekirdağ'da üç ayrı mahallede uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde üç ayrı olayda şüphelilerin üstünde ve bir otomobilde uyuşturucu madde ile uyuşturucu hap bulundu. Aydoğdu, Kemalettin ve Fevzipaşa mahallelerindeki olaylarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu hap ele geçirildi

??????? Çorlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kemalettin Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

Çorlu ilçesinde otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fevzipaşa Mahallesi'nde bir otomobilde arama yaptı.

Aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA
SüleymanpaşaTekirdağGüvenlik3. SayfaGüncelÇorluSon Dakika

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