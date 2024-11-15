Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde belirlenen adreslerde 6 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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