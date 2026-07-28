Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu

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Polis tarafından yapılan denetimlerde 8 şüpheli gözaltına alındı, sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 8 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

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