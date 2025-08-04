Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 474 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Çorlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.
Ekipler, Hıdırağa Mahallesi'nde belirledikleri 2 ayrı adrese düzenledikleri operasyonda, 2 bin 474 sentetik ecza hapı ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 7 bin 700 lira ele geçirildi.
Adreslerde yakalanan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı - Son Dakika
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