Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Tekirdağ'da jandarma denetimlerinde 5 şüpheli uyuşturucuyla yakalanarak gözaltına alındı.

03.05.2025 10:56
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Tekirdağ'da, jandarmanın denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Malkara ve Çorlu ilçelerindeki denetimlerde durumundan şüphelendiği 5 kişiyi durdurdu.

Zanlıların üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı - Son Dakika

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