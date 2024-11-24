Tekirdağ\'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı

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TEKİRDAĞ'da 250 polisle düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, 'NARVAS-Narko Alan' uygulaması kapsamında il genelinde geniş kapsamlı operasyon düzenlendi. Kapaklı, Süleymanpaşa, Çorlu ve Çerkezköy ilçeleri başta olmak üzere gerçekleştirilen çalışmalarda 59 ekip ve 250 personel görev aldı. Operasyonlarda, 950 gram bonzai, 81 gram esrar, 5 litre bonzai ham maddeli asetonlu sıvı, 1,5 kilo bonzai üretimi için hazırlanmış bitki, 12 sentetik hap, 1,59 gram kokain, suçtan elde edildiği değerlendirilen 8 bin 985 lira, ruhsatsız 4 tabanca, 1 tüfek, 38 fişek, 4 tabanca şarjörü ve 2 hassas terazi ele geçirildi. Çeşitli suçlardan aranması bulunan 2 kişinin de aralarında olduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Operasyonda, 1697 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kaydı sorgulandı, 349 araç kontrol edildi. 12 araç sürücüsüne 127 bin 64 lira idari para cezası uygulandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 2'si çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Haber: Mehmet YİRUN/TEKİRDAĞ,