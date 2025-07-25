Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla bazı şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, bu kapsamda belirlenen 5 adrese operasyon düzenledi.
Şüphelilerin adreslerindeki aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Tutuklama - Son Dakika
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