Tekirdağ\'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Tutuklama

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla bazı şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, bu kapsamda belirlenen 5 adrese operasyon düzenledi.

Şüphelilerin adreslerindeki aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.