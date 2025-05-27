Tekirdağ'da 5 kilo 507 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen tırın sürücüsü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine Çorlu Otobanı'nda bir tırı durdurdu.
Narkotik dedektör köpeği "Viva" ile tırda yapılan aramada, 5 kilo 507 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü S.B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: Sürücü Tutuklandı - Son Dakika
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