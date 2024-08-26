Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Çerkezköy, Şarköy ve Çorlu ilçelerinde belirlenen adreslerde 6 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 30 gram kokain, 10 gram eroin ve hassas terazi ele geçirildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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