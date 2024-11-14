Tekirdağ'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu - Son Dakika
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Tekirdağ'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

Tekirdağ\'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

Çorlu'da yapılan operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı, uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

14.11.2024 13:56
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TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin Hıdırağa Mahallesi'nde düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda uyuşturucu, silah, çalıntı malzemeler ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ve Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, ilçenin Hıdırağa Mahallesi'nde 59 ekip ve 157 personelle eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 288 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ve 57 araçta detaylı arama yapıldı. Aramalarda, 301 gram bonzai, 3 sentetik hap, 2 çalıntı motosiklet, 2 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden birinin 7 farklı suçtan arandığı, 15 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, 6'sının 'Uyuşturucu ticareti ve dolandırıcılık', suçlarından arandığı, bir kişinin de motosiklet hırsızlığı şüphelisi olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.

Haber: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),

Kaynak: DHA

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