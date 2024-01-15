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Tekirdağ'da Yangında 1 At ve 1 Köpek Öldü - Son Dakika
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Tekirdağ'da Yangında 1 At ve 1 Köpek Öldü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen yangında, 3 ahır kullanılamaz hale geldi. Yangında 1 at ile 1 köpek hayatını kaybederken, yangından kaçan bir at ise yaralandı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

15.01.2024 - 16:40,  Güncelleme: 16:42
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TEKİRDAĞ'da 3 ahırın kullanılamaz hale geldiği yangında, 1 at ile 1 köpek öldü. Yularını koparıp, alevlerden kaçan 1 at da yaralandı.

Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi Çiçek 6'ncı Sokak'taki ahırda, gece saatlerinde yükselen alevler, kısa sürede bitişikteki 2 ahıra da sıçradı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Ekipler alevleri söndürürken, yangında 1 at ile 1 köpek öldü. Ahırlar kullanılamaz hale gelirken, yularını koparıp, yangından kaçarken yaralanan 1 at Çorlu Belediyesi ekiplerince hayvan barınağına götürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)

Tekirdağ\'da Yangında 1 At ve 1 Köpek Öldü
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Tekirdağ'da Yangında 1 At ve 1 Köpek Öldü - Son Dakika
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