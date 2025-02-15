İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, sosyal medya platformu üzerinden yasa dışı bahis oynandığı ve tanıtımının yapıldığını belirlendi. Jandarma, kimliklerini belirlediği şüphelilere yönelik 4 ilçede düzenlediği eş zamanlı operasyonda 7 kişiyi yakaladı.
Şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 7 Gözaltı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?