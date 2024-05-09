Tekirdağ'daki Kanara Kanyonu Tarih Meraklılarını Bekliyor - Son Dakika
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Tekirdağ'daki Kanara Kanyonu Tarih Meraklılarını Bekliyor

Tekirdağ\'daki Kanara Kanyonu Tarih Meraklılarını Bekliyor

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bulunan Kanara Kanyonu, tarih öncesi çağlarda yerleşim yeri ve kaya mezarları olarak kullanılan doğal kaya sığınaklarıyla ziyaretçilerini bekliyor. Ağaçlarla kaplı kanyonda yürüyüş yapma ve kamp kurma imkanı da bulunuyor. Doğanın tadını çıkarmak isteyenler ve tarih meraklıları için eşsiz bir seyir zevki sunan kanyon, son yıllarda doğa tutkunlarının ilgi odağı haline gelmiştir. Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürlüğü, kanyondaki mağaraları turizme kazandırmak için çalışmalar yapmaktadır.

09.05.2024 12:40
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Tekirdağ'daki Kanara Kanyonunda, tarih öncesi çağlarda yerleşim yeri ve kaya mezarları olarak kullanılan doğal kaya sığınakları tarih meraklılarını bekliyor.

Saray ilçesinde Galata Deresi'nin yakınlarında bulunan kanyon, güzelliği ile doğaseverlere tabiatla iç içe, huzur dolu bir ortam sunuyor. Ağaçların arasında yürüyüş yapılabilen kanyonda, ziyaretçiler çadır kurup kamp yapma fırsatı da buluyor.

Ziyaretçilere eşsiz seyir zevki yaşatan kanyon, doğanın tadını çıkartmak isteyenleri ve tarih meraklılarını bekliyor.

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine Tekirdağ'ın önemli bir turizm merkezi olduğunu söyledi.

Ormanlarla kaplı Saray ilçesinin doğal turizm için cazip yerlerden birisi olduğunu aktaran Hacıoğlu, "Kanara Kanyonu geçmişi antik çağlara kadar dayanan önemli bir yer. Bir dönem yerleşim yeri olarak kullanılmış, kaya mezarları olarak kullanılmış. Etrafı ağaçlarla kaplı çok güzel bir kanyon. Burada aynı zamanda mağaralar da bulunuyor. Doğal güzelliklerle suyun birleşmesi doğaseverlerin ilgisini çekiyor." dedi.

Hacıoğlu, kanyondaki tarih öncesi çağlarda yerleşim yeri ve kaya mezarları olarak kullanılan doğal kaya sığınaklarının tarih meraklılarının ilgisini çektiğini dile getirdi.

Kanyonun son yıllarda yürüyüş yapanların, kamp yapanların ve doğa tutkunlarının ilgi odağı haline gelmeye başladığını belirten Hacıoğlu, "Kamp ve karavan tutkunları da bölgeye geliyor. Kanyona gelen herkes doğanın sunduğu güzelliklerden faydalanıyor. Burası 2019 yılında da doğal sit alanı olarak ilan edilmişti. Kanyonda bulunan mağaraların turizme kazandırılması için de çalışma yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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