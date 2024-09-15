Tekirdağ\'dan 4 Lezzete Coğrafi İşaret Beklentisi

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Tekirdağ, gastronomik ürünleriyle öne çıkmak için 4 lezzetine coğrafi işaret bekliyor.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince imzalanan protokol kapsamında yöresel lezzetlerin ön plana çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Tekirdağ'ın kendine özgü ürünlerini tescillemek, turizme katkı sağlamak, fikri mülkiyet hukuku konusunu gerçekleştirmek amacıyla, saha araştırmalarında koordinasyon, masrafların karşılanması ve ulaşımın sağlanması gibi konuları içeren protokol geçen yıl imzalandı.

Proje çerçevesinde ilçelere keşif turuna çıkıldı. Ekipler unutulmaya yüz tutmuş lezzetleri soruşturdu. Reçeteleri kayıt altına alınan sini mantısı, kaçamak gibi gastronomi mirası yemeklerin yapımı video kamera ile kaydedildi.

Bu çerçevede ince kabuklu ve çok sulu yapısıyla "Ferhadanlı karpuzu" ile "Tekirdağ sini mantısı", kırmızı benekleri ve tadıyla ayrılan "Eriklice kınalı bamyası", mısır, buğday unu, tereyağı ve pekmezle yapılan helva kıvamındaki "kaçamak" için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru yapıldı.

Başvuruların kabul edilmesi durumunda Tekirdağ'ın coğrafi işaretli ürün sayısı 15'e yükselecek.

Tekirdağ'ın daha önce Hayrabolu tatlısı, pabuç köftesi, Karacakılavuz Dimi dokuması, Malkara eski kaşar peyniri, Seymen kavunu, Tekirdağ soğanı, Tekirdağ köftesi, peynir helvası, Yapıncak salamura yaprağı, Velimeşe bozası, Çorlu kuzu ciğer sarma ürünleri tescil edilmişti.

"Coğrafi işaretli ürünler özellikle ülkeye gelen gastronomi meraklılarının dikkatini çekiyor"

NKÜ Gıda Mühendisliği Bölümü Başkanı ve Proje Koordinatörü Prof. Dr. İsmail Yılmaz, AA muhabirine, coğrafi işaret alan ürünlerin o şehrin ekonomik anlamda gelişmesinde ve ünlenmesinde önemli rol oynadığını söyledi.

Yöresel lezzetlerin tescillemesiyle kıymetinin daha fazla anlaşılır olduğuna vurgu yapan Yılmaz, coğrafi işaretli ürünlerin vatandaşlar için ekonomik getirisinin önemli olduğunu dile getirdi.

Büyükşehir Belediyesince lezzetlerin başvurusunun yapıldığını anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Coğrafi işaretli ürünler özellikle ülkeye gelen gastronomi meraklılarının dikkatini çekiyor. Bu yüzden büyükşehir belediyemizle başladığımız çalışmalarla Tekirdağ'da coğrafi işaretli lezzetlerin sayısını arttırmayı amaçlıyoruz. Mahallelerimizde lezzetleri bularak, kayıt altına aldıktan sonra belediyemiz gerekli başvuru işlemlerini gerçekleştiriyor. En kısa zamanda lezzetlerin coğrafi işaret almasını bekliyoruz."