Tekirdağ emniyet personeline Osmanlı Türkçesi semineri verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tekirdağ emniyet personeline Osmanlı Türkçesi semineri verildi

Tekirdağ emniyet personeline Osmanlı Türkçesi semineri verildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü personeline yönelik Osmanlı Türkçesi tanıtım semineri gerçekleştirildi. Hayrat Vakfı Tekirdağ İl Temsilcisi Rıdvan Genç'in verdiği seminerde personelin Osmanlı Türkçesine ilişkin temel bilgi edinmesi amaçlandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü personeline yönelik Osmanlı Türkçesi tanıtım semineri gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı ile Hayrat Vakfı arasında imzalanan "Osmanlı Türkçesi Eğitimine İlişkin İşbirliği Protokolü" kapsamında düzenlenen seminerde, Osmanlı Türkçesinin anlamı, tarihi ve kültürel önemi ile öğrenme yöntemleri anlatıldı.

Hayrat Vakfı Tekirdağ İl Temsilcisi Rıdvan Genç tarafından verilen seminerde, katılımcılara Osmanlı Türkçesine ilişkin temel bilgiler aktarılırken, tarihi ve kültürel mirasın anlaşılmasında Osmanlı Türkçesinin önemine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Genç, seminerin, emniyet personelinin Osmanlı Türkçesine ilişkin temel bilgi edinmesine katkı sağlamasının amaçlandığını belirtti.

Programa, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ile emniyet personeli katıldı.

Kaynak: AA

Tekirdağ, Osmanlı, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ emniyet personeline Osmanlı Türkçesi semineri verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızını 146 makas darbesiyle öldüren damadı için ağız değiştirdi Kızını 146 makas darbesiyle öldüren damadı için ağız değiştirdi
Ezgi Apartmanı davasında 12. duruşma görülüyor, yakınlar 35 kişi için adalet istiyor Ezgi Apartmanı davasında 12. duruşma görülüyor, yakınlar 35 kişi için adalet istiyor
Görüntüleri de var Sokak ortasında kadından şaşırtan karar Görüntüleri de var! Sokak ortasında kadından şaşırtan karar
Yemen’de dengeleri değiştiren 24 saat Husiler 2 bin 600 kilometrekare ilerledi Yemen'de dengeleri değiştiren 24 saat! Husiler 2 bin 600 kilometrekare ilerledi
Gaziantep’teki tünel inşaatında yaşanan iskele çökmesinde 1 işçi öldü Gaziantep'teki tünel inşaatında yaşanan iskele çökmesinde 1 işçi öldü
Bir gün arayla aynı yerde 2 kaza kamerada Bir gün arayla aynı yerde 2 kaza kamerada

09:32
Adalet Bakanı Gürlek: 6 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
Adalet Bakanı Gürlek: 6 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
09:22
İsmail Kartal stattan ayrılırken Aziz Yıldırım tek cümle etti
İsmail Kartal stattan ayrılırken Aziz Yıldırım tek cümle etti
09:08
Maltepe’deki dehşette 500 bin dolar detayı Almanya’dan gelip canlarından oldular
Maltepe'deki dehşette 500 bin dolar detayı! Almanya'dan gelip canlarından oldular
08:56
İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu 20 kişi gözaltına alındı
İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu! 20 kişi gözaltına alındı
08:49
Petrol piyasası alev aldı Benzine gece yarısı zam geliyor
Petrol piyasası alev aldı! Benzine gece yarısı zam geliyor
08:17
İsmail Kartal istifa eder etmez koltuğuna talip olan biri var: Çağırırlarsa hazırım
İsmail Kartal istifa eder etmez koltuğuna talip olan biri var: Çağırırlarsa hazırım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2026 09:47:58. #.0.2#
SON DAKİKA: Tekirdağ emniyet personeline Osmanlı Türkçesi semineri verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement