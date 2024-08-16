Tekirdağ, Gastronomi Turizminde Önemli Bir Rol Oynayacak - Son Dakika
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Tekirdağ, Gastronomi Turizminde Önemli Bir Rol Oynayacak

Tekirdağ, Gastronomi Turizminde Önemli Bir Rol Oynayacak

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, kentin deniz, doğa ve tarih turizminin yanı sıra 10 coğrafi tescilli lezzetiyle de ön plana çıktığını söyledi. Hacıoğlu, gastronomi turizminin Türkiye için önemli olduğunu belirterek, Tekirdağ'ın bu alanda şanslı ve önemli bir il olduğunu ifade etti.

16.08.2024 13:51
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Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, kentin deniz, doğa ve tarih turizminin yanı sıra 10 coğrafi tescilli lezzetiyle de ön plana çıktığını söyledi.

Hacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tekirdağ köftesi, pabuç köftesi, salamura yaprağı, peynir helvası, Hayrabolu tatlısı, Velimeşe bozası, Malkara eski kaşarı, Tekirdağ soğanı, Seymen kavunu ve Çorlu kuzu ciğer sarması ile Karacakılavuz dokumalarının kentin tescilli ürünleri olduğunu aktardı.

Gastronomi turizminin Türkiye için önemli olduğunu belirten Hacıoğlu, "Türkiye'deki turizm türleri içerisinde en yüksek payı yeme içme sektörü alıyor. Yaklaşık olarak yüzde 20-25 arasında gastronomi turizmi pay sahibi oluyor. Bir yerde gastronomi turizminin kendine ait üç önemli özelliği var. Birincisi tarım, ikincisi kültür, üçüncüsü de turizm. Eğer siz tarımsal ürünlerinizi, geleneksel yöntemlerle, kendi kültürünüzle işin içine katarak bunu turizmin hizmetine sunuyorsanız zaten bunlar gastronomi turizmi oluyor. Tekirdağ tam da bunlar için çok şanslı ve çok önemli bir il." dedi.

Hacıoğlu, kentte 11 tescilli ürün bulunduğunu ve bunların 10 tanesinin yöresel lezzetlerden oluştuğunu dile getirdi.

Tekirdağ'ın lezzetleriyle ünlü bir şehir olma yolunda ilerlediğini aktaran Hacıoğlu, "Tekirdağ toprakları çok verimli olan ve yaklaşık olarak topraklarının yüzde 66'sını tarımsal ürünlerin ekildiği ve biçildiği bir yer. Köfteyi ele aldığınızda köftenin içindeki soğan coğrafi tescilli bir ürün. Köftenin yapıldığı et, kıyma burada yetiştirilen hayvanlar. Kendi kültürüne ait olarak bunları insanların hizmetine sunduğunuzda hem yerli hem yabancı turistlerin akın akın geldiği bir yer oluyor ve gastronomi turizmi için önemli bir katkıda bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Hacıoğlu, kentin deniz, doğa ve tarih turizminden sonra gelecek yıllarda gastronomi turizminde de söz sahibi olacağını aktardı.

Yöresel 3 ürünün daha tescil için sonuç beklediğini dile getiren Hacıoğlu, yerli ve yabancı turistlerin gittikleri illerde coğrafi işaretli ürünlere rağbet ettiğini vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ, Gastronomi Turizminde Önemli Bir Rol Oynayacak - Son Dakika

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