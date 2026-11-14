Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü futsal takımı eksik kadroyla finali 3-1 kaybetti

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü futsal takımı, Yalova'da düzenlenen 4. Kamu Spor Oyunları Futsal Türkiye Şampiyonası'nı ikinci sırada tamamladı.

Yalova'da gerçekleştirilen şampiyonaya 8 kişilik kadroyla katılan Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü takımı, güçlü rakiplerini geride bırakarak finale yükseldi.

Yarı finalde Karacabey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü takımıyla karşılaşan Tekirdağ ekibi, zorlu mücadeleyi kazanarak adını finale yazdırdı.

Finalde İstanbul şampiyonuyla karşılaşan Tekirdağ temsilcisi, sakatlıklar ve yoğun maç programının getirdiği yorgunluk nedeniyle eksik kadroyla mücadele etti.

Karşılaşmanın ikinci yarısında bir oyuncusunun kırmızı kart görmesiyle sahada eksik kalan Tekirdağ ekibi, mücadeleyi 3-1 kaybederek şampiyonayı ikinci sırada tamamladı.

Takım kaptanı Zafer Soykırlı, yaptığı açıklamada, mütevazı kadrolarıyla Türkiye finaline yükselmenin önemli bir başarı olduğunu belirtti.

Turnuva boyunca takım ruhu, dayanışma ve centilmenliği ön planda tuttuklarını ifade eden Soykırlı, kendilerine destek veren İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Lütfi Çağatay Onar'a, sendika temsilcilerine, teknik heyete ve takıma destek olanlara teşekkür etti.

Söykırlı, elde ettikleri ikinciliğin inanç, fedakarlık ve dayanışmanın sonucu olduğunu kaydetti.