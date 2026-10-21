Tekirdağ İl Tarım Müdürü Aksoy, yem bitkisi ve mera projelerini Arı ile görüştü - Son Dakika
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Tekirdağ İl Tarım Müdürü Aksoy, yem bitkisi ve mera projelerini Arı ile görüştü

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Tekirdağ İl Tarım Müdürü Aksoy, yem bitkisi ve mera projelerini Arı ile görüştü
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Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, yem bitkisi ve mera projeleri için Mesut Arı ile görüştü; çayır ve mera alanlarının korunması ele alındı. Mestan Özcan müftü İbrahim Türedoğlu'nu ziyaret etti, Volkan Nallar Altınova'daki projeyi inceledi.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, Süleymanpaşa İlçe Müftüsü İbrahim Türedoğlu'nu ziyaret etti.

Müftülük makamında gerçekleşen ziyarette, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Türedoğlu, ziyaret için Özcan'a teşekkür etti.

-Tekirdağ'da yem bitkileri üretiminin geliştirilmesi görüşüldü

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Daire Başkan Vekili Mesut Arı'yı ziyaret etti.

Ziyarette, Tekirdağ'da yürütülen mera projeleri ve faaliyetler değerlendirildi.

Görüşmede, çayır ve mera alanlarının korunması ve sürdürülebilir kullanımı ile yem bitkileri üretiminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

-Süleymanpaşa Belediye Başkanı Nallar çalışmaları inceledi

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, Altınova Mahallesi'nde bulunan eski Zabıta Müdürlüğü yerleşkesinde hayata geçirilmesi planlanan projeye ilişkin incelemelerde bulundu.

Yerleşkede çalışma arkadaşlarıyla inceleme yapan Nallar, proje kapsamında yapılacak çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Nallar, Süleymanpaşa için çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Kaynak: AA
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