Tekirdağ'ın Kurtuluşu Kutlandı - Son Dakika
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Tekirdağ'ın Kurtuluşu Kutlandı

Tekirdağ\'ın Kurtuluşu Kutlandı

Tekirdağ, düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılını törenle anarak coşku dolu bir etkinlik gerçekleştirdi.

13.11.2024 12:14
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TEKİRDAĞ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılı, törenle kutlandı. Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, "Her bir köşesi mazimizle sarılı bu kutlu belde 2 yıl işgal altında kaldı. Kara günler, kahraman ordumuzun şehre girişiyle sona erdi" dedi.

Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılı nedeniyle Tekirdağ Valiliği önünde bulunan Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Törene Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Uğurlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, kamu kurum ve kuruluş ile siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Atatürk anıtına çelenklerin sunulduğu törende saygı duruşunda bulunulup, istiklal marşı okundu. Törende Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer şeref defterini imzaladı.

'Süleymanpaşa Belediyesi Halk Oyunları ekibi tarafından dans gösterisinin sergilendiği törende konuşan Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, "Bugün, milletimizin tarihindeki şanlı sayfalara bir yenisini eklediği gün. Genci, yaşlısı, kadını, erkeğiyle tek vücut olup işgale 'dur' dediği gün. Bugün, Marmara'nın incisi Tekirdağ'ın işgalin karanlığından kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü. Her bir köşesi mazimizle sarılı bu kutlu belde 2 yıl işgal altında kaldı. Kara günler, kahraman ordumuzun şehre girişiyle sona erdi. İşgalciler tam da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi geldikleri gibi, bir daha dönmemek üzere gittiler" dedi.

Kutlama etkinlikleri kapsamında tarihi Halk Eğitim Merkezi binasında Eski Tekirdağ Fotoğrafları Sergisi açıldı. Sergide şehrin dünü ve bugünü, fotoğraflar eşliğinde anlatıldı.

Kaynak: DHA

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