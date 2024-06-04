Tekirdağ Jandarma Teşkilatı'nın 185. yıl dönümünde dalış yaparak batık gemiye Türk bayrağı açtı - Son Dakika
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Tekirdağ Jandarma Teşkilatı'nın 185. yıl dönümünde dalış yaparak batık gemiye Türk bayrağı açtı

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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı dalış ekipleri, Jandarma Teşkilatı'nın 185. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Marmara Denizi'nde batık durumdaki bir gemiye dalış yaparak Türk bayrağı açtı. Jandarma ekipleri, teşkilatın kuruluşunu denizin dibinde kutladı.

04.06.2024 16:07
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TEKİRDAĞ'da Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 185'inci yıl dönümünde dalış ekipleri Marmara Denizi'nde batık gemiye dalış yaparak Türk bayrağı açtı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı dalış ekipleri, teşkilatın 185'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Marmara Denizi'nin Şarköy ilçesi açıklarında 18 metre batık durumdaki gemiye dalış yaptı. Gemiye ulaşan ekipler, Türk bayrağı açtı. Karada, denizde ve havada asayişi sağlamak için mesai mefhumu gözetmeksizin görevde olduklarını belirten jandarma ekipleri, denizin dibinde teşkilatın kuruluşunu kutladı.

Tekirdağ Jandarma Teşkilatı\'nın 185. yıl dönümünde dalış yaparak batık gemiye Türk bayrağı açtı
Kaynak: DHA

Marmara Denizi, Jandarma, Tekirdağ, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ Jandarma Teşkilatı'nın 185. yıl dönümünde dalış yaparak batık gemiye Türk bayrağı açtı - Son Dakika

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