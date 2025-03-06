Tekirdağ Kıyılarında Kızıl Yosun İstilasısı - Son Dakika
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Tekirdağ Kıyılarında Kızıl Yosun İstilasısı

Poyraz fırtınası sonrası Tekirdağ kıyıları kızıl yosunlarla kaplandı ve ağır bir koku yayıldı.

06.03.2025 17:11
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Tekirdağ'da kıyılar kızıl yosunlarla kaplandı

TEKİRDAĞ - Poyraz fırtınasının ardından Tekirdağ kıyıları yeniden kızıl yosun istilasına uğradı. Denizin altında koparak yüzeye çıkan yosunlar sahil şeridini kaplarken, bölgede ağır koku da hissedildi.

Son günlerde etkili olan poyraz fırtınası, deniz tabanındaki kızıl yosunları yerinden sökerek kıyıya taşıdı. Dalga ve akıntılarla sahile sürüklenen yosunlar, Süleymanpaşa kıyılarında yoğun bir tabaka oluşturdu. Deniz yüzeyinde pas rengini andıran bir görüntü oluşturan kızıl yosunlar, sahil boyunca geniş bir alana yayıldı. Kıyı kesiminde yosunların çürümesiyle birlikte ağır bir koku da hissedilmeye başlandı. Özellikle rüzgarın kıyıya doğru estiği anlarda koku daha da belirgin hale gelirken, sahilde yürüyüş yapanlar rahatsız edici bir ortamla karşılaştı.

Uzmanlar, bu tür yosun hareketliliğinin genellikle fırtınalar sonrası arttığını ve deniz ekosisteminde doğal bir döngü olduğunu belirtiyor. Ancak son yıllarda artan yosun yoğunluğunun denizdeki değişimlerle bağlantılı olabileceği ifade ediliyor.

Yetkililerin kıyıda biriken yosunların temizlenmesi konusunda çalışma başlatıp başlatmayacağı merak edilirken, denizin rengi ve kokusu dikkat çekmeye devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ Kıyılarında Kızıl Yosun İstilasısı - Son Dakika

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