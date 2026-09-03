Tekirdağ kıyılarında zehirsiz maviş denizanası görüldü, temastan kaçınılması önerildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tekirdağ kıyılarında zehirsiz maviş denizanası görüldü, temastan kaçınılması önerildi

Tekirdağ kıyılarında zehirsiz maviş denizanası görüldü, temastan kaçınılması önerildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ kıyılarında Akdeniz'e endemik maviş denizanası (Cotylorhiza Tuberculata) görüldü. Prof. Dr. Mustafa Sarı, zehri az veya zehirsiz olan türün alerjik reaksiyon riskine karşı temastan kaçınılması gerektiğini belirtti.

Tekirdağ'da, bilimsel adı "Cotylorhiza Tuberculata" olan "maviş denizanası" görüldü.

Piri Reis Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, AA muhabirine, Tekirdağ kıyılarında görülen denizanası türünün bilimsel adının "Cotylorhiza Tuberculata" olduğunu belirtti.

Sarı, söz konusu türün Akdeniz'e endemik olduğunu ve Marmara Denizi'nde ilk kez 2021 yılında bilimsel olarak raporlandığını hatırlattı.

Su sıcaklıklarının yüksek seyrettiği aylarda türün Marmara Denizi'nde seyrek olarak görüldüğünü aktaran Sarı, "Zehiri az veya zehirsiz bir tür olarak bilinse de alerjik reaksiyon olasılığına karşı temastan kaçınılması tavsiye edilir." ifadesini kullandı.

Bu türün kollarının arasında çoğu zaman küçük balık yavrularının bulunduğunu belirten Sarı, "Denizlerin ısınmasının yanı sıra Marmara Denizi'ndeki kirliliğin azaltılmaması ve denizanası popülasyonunu kontrol eden büyük, etçil balıkların aşırı avlanmasının önüne geçilmemesi halinde denizanalarının farklı türleri daha sık görülmeye devam edecek." dedi.

Kaynak: AA

Tekirdağ, Akdeniz, Güncel, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ kıyılarında zehirsiz maviş denizanası görüldü, temastan kaçınılması önerildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHRS randevusu almak isterken kredi kartından 44 bin 444 lira dolandırıldı MHRS randevusu almak isterken kredi kartından 44 bin 444 lira dolandırıldı
Adana’da beton mikseri yayayı ezdi: 1 ölü Adana'da beton mikseri yayayı ezdi: 1 ölü
Çatalca’da rekor uyuşturucu operasyonu: 1.5 milyon hap ele geçirildi Çatalca'da rekor uyuşturucu operasyonu: 1.5 milyon hap ele geçirildi
Bahçeli’den dikkat çeken “Amedspor“ açıklaması Bahçeli'den dikkat çeken "Amedspor" açıklaması
İstanbul’u terk edip Ayvalık’a yerleşen Burcu Biricik’in yeni işi herkesi şaşırttı İstanbul'u terk edip Ayvalık'a yerleşen Burcu Biricik'in yeni işi herkesi şaşırttı
Balkondan düşmek üzere olan çocuğu korkuluklara tırmanarak kurtardı Balkondan düşmek üzere olan çocuğu korkuluklara tırmanarak kurtardı

15:44
Gülistan Doku soruşturmasında eski jandarma komutan yardımcısı ve eşi tutuklandı
Gülistan Doku soruşturmasında eski jandarma komutan yardımcısı ve eşi tutuklandı
15:37
Arda Güler’e benzerliğiyle tanınan Kübra mesleğini eline aldı
Arda Güler'e benzerliğiyle tanınan Kübra mesleğini eline aldı
15:32
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
15:13
Kurtlar Vadisi’nin efsane malikanesi satışa çıktı Fiyatı dudak uçuklattı
Kurtlar Vadisi'nin efsane malikanesi satışa çıktı! Fiyatı dudak uçuklattı
14:53
Otomotiv dünyasında deprem 76 yıllık otomobil devi için yolun sonu göründü
Otomotiv dünyasında deprem! 76 yıllık otomobil devi için yolun sonu göründü
14:41
Özgür Özel kendi cumhurbaşkanı adaylığına kapıyı kapattı
Özgür Özel kendi cumhurbaşkanı adaylığına kapıyı kapattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2026 16:25:36. #7.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ kıyılarında zehirsiz maviş denizanası görüldü, temastan kaçınılması önerildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement