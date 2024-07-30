Tekirdağ Malkara'da Otomobil Kazası: 4 Kişi Yaralandı

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, T.Ç'nin (40) kullandığı 34 DPK 433 plakalı otomobil, Ahievren Mahallesi'nde B.E.A (32) idaresindeki 27 ED 622 plakalı otomobile çarpıştı.

Kazada, sürücüler ve otomobillerde bulunan M.A. (32) ile Y.A (6) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.