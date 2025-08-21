Tekirdağ Mavi Bayraklı Plaj Sayısını Artırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tekirdağ Mavi Bayraklı Plaj Sayısını Artırıyor

Tekirdağ Mavi Bayraklı Plaj Sayısını Artırıyor
21.08.2025 09:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ, mavi bayraklı plajlarını artırarak turizmde önemli bir cazibe merkezi olmayı hedefliyor.

Doğal güzelliklerinin yanı sıra temiz ve güvenli plajlarıyla öne çıkan Tekirdağ, mavi bayraklı plaj sayısını artırmayı amaçlıyor.

Marmara Denizi'nin mavi sularıyla buluşan kıyıları, altın sarısı kumsalları ve doğa manzaralarıyla açık hava tablosunu andıran Tekirdağ, 10 mavi bayraklı plajıyla yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tekirdağ'ın sahip olduğu doğal güzellikleri, denizi ve plajlarıyla turistler için önemli bir cazibe merkezi olduğunu söyledi.

Kentin, geçen yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belgelenmiş 16 plaj işletmesi bulunduğunu hatırlatan Karaküçük, bu yıl sayının 23'e yükseldiğini belirtti.

Kentte mavi bayraklı plajların sayısını arttırmak için çalıştıklarını aktaran Karaküçük, "Tekirdağ, coğrafi konumu itibarıyla çok önem taşıyor. Turizm açısından kıymetli bir noktadayız. Bunu avantaja dönüştürmek için çalışmalarımız sürüyor. Mavi bayraklı plajlarımızın sayısını artırmayı hedefliyoruz. Bu sayede ülke sıralamasında daha üst basamaklara çıkmak istiyoruz." dedi.

Karaküçük, Tekirdağ'ın mavi bayraklı plaj sayısı bakımından ülke genelinde 9'uncu sırada yer aldığını ifade etti.

Kentin yamaç paraşütünden rüzgar sörfüne kadar birçok ekstrem spora ev sahipliği yaptığını belirten Karaküçük, mavi bayraklı plajların bu destinasyonu taçlandırdığını dile getirdi.

Coğrafi konumun turizm açısından önemli bir avantaj sağladığını dile getiren Karaküçük, "İstanbul ve çevre illere yakınlığımızın yanı sıra Balkanlar, Yunanistan ve Bulgaristan'a ulaşım kolaylığı bulunuyor. Bu avantajı şehrimizin lehine kullanarak turizmde daha ileri noktalara ulaşmak için gayret göstereceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Turizm, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ Mavi Bayraklı Plaj Sayısını Artırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti
Kenan Yıldız’ın taraftara uyarısı olay oldu: Günah o günah, bana yazılır Kenan Yıldız'ın taraftara uyarısı olay oldu: Günah o günah, bana yazılır
Polis, arama yaptığı evde ev sahibi kadının iç çamaşırlarını çaldı Polis, arama yaptığı evde ev sahibi kadının iç çamaşırlarını çaldı
Düğün felaketi oldu: 8 yaşındaki Elif, 7 operasyon geçirdi Düğün felaketi oldu: 8 yaşındaki Elif, 7 operasyon geçirdi
Türkiye’nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu Türkiye'nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
Norveç Kraliyet Ailesi’nde şok: Marius Hoiby’ye tecavüz ve şiddet suçlaması Norveç Kraliyet Ailesi'nde şok: Marius Hoiby'ye tecavüz ve şiddet suçlaması
Büyükçekmece’de Villanın Bahçesinde Ceset Bulundu Büyükçekmece'de Villanın Bahçesinde Ceset Bulundu
TBMM önünde ’Beyaz Toros’ yakan kişi tutuklandı TBMM önünde 'Beyaz Toros' yakan kişi tutuklandı
Memur zammı için son dönemece girildi Bakan Işıkhan’dan milyonlara mesaj var Memur zammı için son dönemece girildi! Bakan Işıkhan'dan milyonlara mesaj var
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti hakkında şiddet iddiası Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti hakkında şiddet iddiası
Düğünde damada 50 metrelik para şeridi Düğünde damada 50 metrelik para şeridi

07:52
İsrail Gazze’nin topyekün işgali için ilk adımı attı, Hamas’tan yanıt gecikmedi
İsrail Gazze'nin topyekün işgali için ilk adımı attı, Hamas'tan yanıt gecikmedi
07:30
Cumhur Reyonu projesi geliyor Marketlerdeki ürünlerin fiyatları bir anda düşecek
Cumhur Reyonu projesi geliyor! Marketlerdeki ürünlerin fiyatları bir anda düşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 09:26:13. #7.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ Mavi Bayraklı Plaj Sayısını Artırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.