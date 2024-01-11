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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde 'Mekanın Görsel Dili 2024 Haritalar' Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde 'Mekanın Görsel Dili 2024 Haritalar' Sergisi Açıldı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğrencileri tarafından çizilen haritalardan oluşan 'Mekanın Görsel Dili 2024 Haritalar' sergisi açıldı. Sergide, Coğrafya Bölümü öğrencileri tarafından geleneksel yöntem ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) tekniğiyle çizilen 120 harita sergilendi. Sergi, Kahramanmaraş merkezli depremlere dikkat çekmek amacıyla düzenlendi ve 19 Ocak tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi\'nde \'Mekanın Görsel Dili 2024 Haritalar\' Sergisi Açıldı
11.01.2024 - 12:38,
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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi öğrencilerinin çizdiği haritalardan oluşan "Mekanın Görsel Dili 2024 Haritalar" sergisi açıldı.

NKÜ Fen Edebiyat Fakültesinin fuayesinde açılan sergide, Coğrafya Bölümünden 120 öğrenci tarafından geleneksel yöntem ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) tekniğiyle çizilen 120 harita beğeniye sunuldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlere dikkat çekmek için açılan sergi, 19 Ocak tarihine kadar gezilebilecek.

Coğrafya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Emre Özşahin, AA muhabirine, sergide Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlere dikkat çekmek istediklerini söyledi.

Serginin öğrenciler tarafından çizilen çeşitli tematik haritalardan oluştuğunu belirten Şahin, "Bu sergimizde depremlerden etkilenen 11 ile ait haritalar var. Bu haritalar CBS teknikleri kullanılarak hazırlandı. Özellikle illerin deprem özelliklerini ön plana çıkarmaya çalıştık." dedi.

Depremlerle yıkılan, hasar gören veya ağır hasarlı olan binalara ait verileri haritaların üzerine işlediklerini anlatan Şahin, aynı zamanda yaptıkları çalışmayla 1900 yılından günümüze kadar olan depremlerin ilişkisini ortaya çıkarmaya çalıştıklarını belirtti.

Öğrencilerden Şevval Efe ise farkındalık yaratmak için depremden etkilenen 11 ili tek tek çalıştıklarını dile getirdi.

Haritasında Hatay'ı çalıştığını vurgulayan Efe, 2023 yılına kadar Hatay'ın depremlerle olan ilişkilerini ele aldığını kaydetti.

Emre Baburşah da Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde 'Mekanın Görsel Dili 2024 Haritalar' Sergisi Açıldı - Son Dakika
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