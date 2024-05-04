Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde bilim insanları tarafından ot bitkisi tescil edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde bilim insanları tarafından ot bitkisi tescil edildi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde bilim insanları tarafından ot bitkisi tescil edildi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü öğretim üyeleri, besicilerin ot ihtiyacını karşılamak amacıyla ıslah ettikleri baklagiller familyasından ot bitkisi olan Beyaztrak'ı tescil ettirdi. Beyaztrak, kaliteli yüksek verim ve kuraklığa dayanıklı özelliğiyle dikkat çekiyor.

04.05.2024 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde bilim insanlarının besicilerin ot ihtiyacını karşılamak amacıyla ıslah ettiği baklagiller familyasından ot bitkisi tescil edildi.

Üniversitenin Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Adnan Orak ve Doç. Dr. Hazım Serkan Tenikecier değişen iklim koşullarına adapte olacak ot bitkisi çeşidi ortaya çıkarmak için 8 yıl önce çalışmalara başladı.

Tekirdağ ve Kırklareli'nde yaptıkları çalışmaların ardından baklagiller familyasından mürdümük adlı bitkiyi ıslah ederek yeni bir çeşit geliştiren 2 akademisyen, tescil için Tarım ve Orman Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğüne başvurdu.

Çayır Mera ve Yem Bitkileri Tescil Komitesi, bitkiyi "Beyaztrak" ismiyle tescilledi.

Beyaztrak, kaliteli yüksek verim ve kuraklığa dayanaklı özelliğiyle ön plana çıkıyor.

Tohum ve verim bakımından da yüzde 25 daha yüksek verim sağlayan "Beyaztrak" bu özelliğiyle mürdümükten ayrılıyor.

NKÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Orak, AA muhabirine, Türkiye'de kaba yem kaynağı olan çayır ve mera alanlarının 14,6 milyon hektar olduğunu söyledi.

Türkiye'de yem bitkileri ekim alanlarının ise yaklaşık 2,3 milyon hektar olduğunu aktaran Orak, ot ihtiyacının mevcut koşullarda karşılanamadığını, ihtiyacı karşılamak amacıyla uzun süredir çalışma yürüttüklerini anlattı.

Islah ettikleri "Beyaztrak" bitkisinin, kuraklığa dayanıklı, veriminin de yüksek olduğunu vurgulayan Orak, konuşmasına şöyle devam etti:

"Amacımız, ülkemizin kurak koşullarında yetişebilecek bu çeşidi çiftçiyle buluşturmak ve ihtiyaç duyduğumuz kaliteli kaba yemi kıraç alanlarda da alabilme şansını yakalayabilmek. Trakya, ortalama 450 milimetre yıllık yağışa sahip. Mürdümük, 250 milimetre yağışı olan yerlerde yetişebilen ve diğer bitkilerin verim veremediği yerlerde verim potansiyeline sahip bir bitki. İklim değişikliğini yaşıyoruz. Yağış rejimleri değişiyor. Zamansız ve yoğun yağışlar var. Uzun ve yağışsız günler olacak. Mürdümük o zaman bizim yanımızda olacak. Geliştirilen "Beyaztrak", boyu yaklaşık 60 santimetre olan, yere yarı yatık gelişen ve kuraklığa dayanıklı bir bitki."

NKÜ'ye ait deneme alanında "Beyaztrak" bitkisine ait tohumları çoğalttıklarını aktaran Orak, üretilen tohumları firmalar aracılığıyla üreticilerle buluşturmak istediklerini dile getirdi.

Orak, ülkenin kaba yem ihtiyacının, kaliteli ve yüksek verimli, ıslah edilen bitki çeşitleriyle karşılanabileceğini vurguladı.

Türkiye'de yaklaşık 20 milyon büyükbaş hayvan olduğunu, bu hayvanların da yıllık yaklaşık 90 milyon ton ot tükettiğini ifade eden Orak, "Bunun ancak yüzde 37'sini karşılıyoruz. Kalan bölüm tarla tarımı artıkları, konserve sanayi artıkları ve hendeklerdeki otlarla karşılanmaya çalışılıyor. Bu tabii ki hayvansal ürünlerin fiyatını da olumsuz yönde etkiliyor. Biz bu durumda çayır ve mera alanlarımızı arttıramayacağımız için yem bitkisi ektiğimiz alanlardan verimleri maksimum düzeye çıkartacağız." dedi.

Üreticilere daha fazla verim alabilmeleri için topraktaki organik maddenin yüzde 5'e çıkarılmasını da tavsiye eden Orak, baklagillerin 3 yılda bir tarlalara ekilmesiyle bunun sağlanabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Namık Kemal Üniversitesi, Namık Kemal, Tekirdağ, Tarım, Çevre, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde bilim insanları tarafından ot bitkisi tescil edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:21 Gözüne kestirdiği kadına yumruk ve kafa atıp çantasını gasbetti Gözüne kestirdiği kadına yumruk ve kafa atıp çantasını gasbetti
10:43 Seferler başladı İstanbul-Sivas arası 7 saate düştü Seferler başladı! İstanbul-Sivas arası 7 saate düştü
10:09 Belediyeye ait kafe aylık 225 liraya Ülkü Ocakları’na verilmiş, faturaları da belediye ödemiş Belediyeye ait kafe aylık 225 liraya Ülkü Ocakları'na verilmiş, faturaları da belediye ödemiş
10:04 Ekmek fiyatlarına zam yolda 15 lirayı bulabilir Ekmek fiyatlarına zam yolda! 15 lirayı bulabilir
02:21 Ata tecavüz eden PKK’lı iğrenç eylem için ahıra defalarca gitmiş İşte gün yüzüne çıkan detaylar Ata tecavüz eden PKK'lı iğrenç eylem için ahıra defalarca gitmiş! İşte gün yüzüne çıkan detaylar
12:10 Bir üst lige yükseldiklerini sanıp sahaya inen taraftarlar son dakika golüyle yıkıldı Bir üst lige yükseldiklerini sanıp sahaya inen taraftarlar son dakika golüyle yıkıldı
11:57 Arka Sokaklar’da Mesut rüzgarı Hüsnü Çoban ile buluşma sahnesini izlemeniz lazım Arka Sokaklar'da Mesut rüzgarı! Hüsnü Çoban ile buluşma sahnesini izlemeniz lazım
11:53 Suriye’nin kuzeyinde 7 PKKYPG’li terörist etkisiz hale getirildi Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
11:28 Sezona büyük umutlarla başlayan Şahane Hayatım dizisi final yapıyor Sezona büyük umutlarla başlayan Şahane Hayatım dizisi final yapıyor
11:20 Oğlunun sahada karıştığı kavga gündemi salladı Herkes faturayı baba Koç’a kesiyor Oğlunun sahada karıştığı kavga gündemi salladı! Herkes faturayı baba Koç'a kesiyor
11:11 Mahmut Tuncer estetik yaptırdı Sosyal medyada yapılan yorumlar efsane Mahmut Tuncer estetik yaptırdı! Sosyal medyada yapılan yorumlar efsane
10:36 Ezel kadrosu yıllar sonra bir araya geldi Gözler o iki ismi aradı Ezel kadrosu yıllar sonra bir araya geldi! Gözler o iki ismi aradı
10:12 Antalyaspor, Sergen Yalçın’ın yerine Alex de Souza ile anlaştı Antalyaspor, Sergen Yalçın'ın yerine Alex de Souza ile anlaştı
09:37 “Çeşme damla sakızı“ coğrafi işaretle tescillendi Dünyada 3 pazarda alıcısı var "Çeşme damla sakızı" coğrafi işaretle tescillendi! Dünyada 3 pazarda alıcısı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2024 12:51:49. #1.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde bilim insanları tarafından ot bitkisi tescil edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement