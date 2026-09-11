Tekirdağ Saray'da Çayla Deresi'ndeki balık ölümleri için ekipler inceleme başlattı
Tekirdağ'ın Saray ilçesindeki Çayla Deresi'nde balıkların öldüğü ihbarı üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme yaptı. İncelemede balık ölümlerine sudaki oksijen seviyesinin düşmesinin neden olabileceği değerlendirilirken, sudan ve balıklardan alınan numuneler laboratuvara gönderildi.
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde derede yaşanan balık ölümleri üzerine ekipler inceleme başlattı.
Çayla Deresi'nde balıkların öldüğü ihbarı üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme yaptı
Yapılan incelemede, balık ölümlerine sudaki oksijen seviyesinin düşmesinin neden olabileceği değerlendirildi.
Ekiplerce olay yerinden su ve balık numuneleri alınarak incelenmek üzere ilgili laboratuvara gönderildi.
Konuyla ilgili inceleme ve değerlendirmelerin sürdüğü bildirildi.
Kaynak: AA
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