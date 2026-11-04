Tekirdağ Saray'da Galata Deresi taşınca Soğuksu karayolu trafiğe kapatıldı - Son Dakika
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Tekirdağ Saray'da Galata Deresi taşınca Soğuksu karayolu trafiğe kapatıldı

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Tekirdağ Saray\'da Galata Deresi taşınca Soğuksu karayolu trafiğe kapatıldı
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Tekirdağ Saray'da kuvvetli yağış sonrası Galata Deresi yatağından taşınca Soğuksu karayolundaki köprü sular altında kaldı. Belediye ve polis ekiplerinin bariyer çektiği yol araç ile yaya trafiğine kapatıldı; çevrede oturan vatandaşlar uyarıldı ve can ile mal kaybı yaşanmadı.

SARAY'DA DERE TAŞTI, YOL KAPATILDI

Kuvvetli yağışın etkili olduğu Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bazı dereler taştı. Pazarcık Mahallesi'ndeki Galata Deresi'nin yatağından taşması üzerine Soğuksu karayolu üzerindeki köprü sular altında kaldı. Bunun üzerine Saray Belediyesi ile polis ekipleri köprünün olduğu kesime bariyer çekerek yolu araç ve yaya trafiğine kapattı. Derenin çevresinde oturan vatandaşlar da olası su taşkınına karşı uyarıldı.

Saray Belediye Başkanı Abdül Taşyasan, yağışlar sonrası derelerde yaşanan taşkınlık nedeniyle acil önlem alındığını ve vatandaşların uyarıldığını söyledi. Taşyasan şunları söyledi:

"Yaklaşık bir haftadan beri güzel bir yağış yağıyor, bereket yağıyor, rahmet yağıyor. Biz de bu derenin taştığını uzun yıllardan beri görüyoruz. Burası Kiremithane mevkii Galata Deresi. Yol Soğuksu'ya doğru gidiyor. DSİ'nin, Allah razı olsun bir dere ıslah çalışmasından dolayı normal şartlarda şu an durduğumuz yer, arka tarafa kadar buralar hep devamlı su içinde oluyordu. Tabii biz tedbirlerimizi aldık, vatandaşlarımızı uyardık. Şu anda buradaki trafik iletişimini kapattık. Herhangi bir can, mal kaybımız yok. Yağmurla birlikte, derelerin taşmasıyla birlikte Saray Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, park bahçeleri ekipleri Güngörmez, Ayvacık, Safaalan, Bahçeköy ve Saray Galata Deresi'nde çalışmalarımızı, tedbirlerimizi aldık. Sevgili vatandaşlarımız dere kenarında evlerinden dışarı çıkmasınlar. Herhangi bir tehlike anında Saray Belediyemize, AFAD'a telefonla ulaşsınlar. Biz her türlü yardımcı olacağız."

Şenol AKSOY- Mehmetcan ARSLAN/ SARAY(Tekirdağ),

Kaynak: DHA
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