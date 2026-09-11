Tekirdağ Şehir Hastanesi personeline CPR eğitimi verildi
Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi, personeline yönelik CPR (kardiyopulmoner resüsitasyon) eğitimi düzenledi. Acil Tıp Uzmanı Uzm. Dr. Orhan Eroğlu tarafından verilen eğitimde, kardiyopulmoner arrest durumlarında erken tanı, temel yaşam desteği ve acil müdahale süreçleri hakkında güncel bilgiler aktarıldı.
Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi, personeline yönelik CPR (kardiyopulmoner resüsitasyon) eğitimi düzenledi
Sağlık Bakanlığınca personelin acil durumlara müdahale bilgi ve becerilerinin güncel tutulması amacıyla planlanan eğitim, hastane konferans salonunda gerçekleştirildi.
Acil Tıp Uzmanı Uzm. Dr. Orhan Eroğlu tarafından verilen eğitimde, kardiyopulmoner arrest durumlarında erken tanı, temel yaşam desteği, CPR uygulamaları ve acil müdahale süreçleri hakkında personele güncel bilgiler aktarıldı.
Uygulamalı ve teorik bilgilerin paylaşıldığı eğitimle, sağlık çalışanlarının acil durumlarda doğru ve etkin müdahalede bulunabilme yetkinliklerinin geliştirilmesi hedeflendi.
Eğitim, katılımcılara bilgi verilerek uygulamalar yaptırıldıktan sonra tamamlandı. Eğitime, Başhekim Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, hastane yöneticileri ve sağlık çalışanları katıldı.
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