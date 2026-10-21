Tekirdağ Şehit Metin Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Türkiye birincisi oldu - Son Dakika
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Tekirdağ Şehit Metin Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Türkiye birincisi oldu

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Tekirdağ Şehit Metin Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Türkiye birincisi oldu
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Tekirdağ Şehit Metin Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce düzenlenen İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Sergisi'nde Türkiye birinciliği elde etti.

Tekirdağ Şehit Metin Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce düzenlenen İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Sergisi'nde Türkiye birinciliği elde etti.

Okul, "Kurumsal Kapasite Gelişimi ve Akademik Gelişim" kategorisinde yürüttüğü çalışmalarla birinciliğe layık görüldü.

İmam hatip okullarının yeniden açılışının 75. yıl dönümü dolayısıyla "İlimle, İrfanla, Başarıyla: 75 Yıl" temasıyla Ankara'da Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Konferans Salonu'nda program düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Din Öğretimi Genel Müdürü Ahmet İşleyen, protokol üyeleri, eğitimciler ve davetlilerin katıldığı programda, Türkiye genelindeki imam hatip okullarının başarılı uygulamalarının tanıtıldığı serginin açılışı yapıldı.

Programda dereceye giren okullara ödülleri verildi.

Tekirdağ Şehit Metin Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, eğitim süreçlerinin niteliğini artırmaya yönelik yenilikçi çalışmaları, kurumsal kapasiteyi güçlendiren projeleri ve öğrencilerin akademik gelişimini destekleyen uygulamalarıyla kategorisinde Türkiye birincisi oldu.

Milli Eğitim Bakanı Tekin ve beraberindeki heyet, program kapsamında okulun standını ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tekin, elde edilen başarı dolayısıyla okul yönetimini, öğretmenleri ve öğrencileri tebrik etti.

Kaynak: AA
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