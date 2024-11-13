Tekirdağ Sonbahar Turizmiyle Parlıyor - Son Dakika
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Tekirdağ Sonbahar Turizmiyle Parlıyor

Tekirdağ, sonbaharda yürüyüş, yamaç paraşütü ve ATV turlarıyla turistlerin ilgisini çekiyor.

13.11.2024 10:17
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Tekirdağ sonbaharda yürüyüş, yamaç paraşütü ve ATV turu yapmak isteyen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Saray ve Şarköy ilçelerinde sonbaharın gelişiyle ormanlar ve yürüyüş parkurları, yeşilin yanı sıra turuncu, sarı ve kırmızının farklı tonlarına büründü.

Ekstrem spor tutkunları, Marmara Denizi'nin mavisi ve Ganos Dağı eteklerindeki ormanların sunduğu eşsiz güzellikleri hem paraşüt uçuşu ile hem de ATV turlarıyla yakından görme fırsatı yakalıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, Tekirdağ'ın her mevsim turizm için tercih edildiğini söyledi.

Özellikle İstanbul ve çevre illerden gelenlerin sonbaharda ormanlarda doğa ile iç içe vakit geçirdiğini ifade eden Hacıoğlu, "Her şey biter ama Tekirdağ'da turizm asla bitmez. Tekirdağ'ın iklimi her zaman turizme elverişli. Tekirdağ her mevsim ziyaretçilere farklı aktivite imkanı sunuyor. Her şeyden bir parça var burada. Deniz sezonu bitmese başka aktiviteler hala burada yapılmaya devam ediyor." dedi.

Hacıoğlu, sonbaharın bütün güzelliklerinin ormanlarda görüldüğünü dile getirerek, özellikle hafta sonları ziyaretçilerin kente yoğun ilgi gösterdiğini aktardı.

Doğayla iç içe olmak isteyenlerin fazla uzağa gitmeye gerek kalmadan hasretlerini, Tekirdağ ile giderdiklerini belirten Hacıoğlu, şöyle konuştu:

"Ormanlarda bütün renkleri görmek mümkün, yamaç paraşütü, ATV turları devam ediyor. Yelken yapmak isteyenler için yelken yapma fırsatı sürüyor. Ormanlarda yürüyüş turları devam ediyor. Tekirdağ'a olan ilgi sonbaharda da sürüyor. Her mevsim en iyi şekilde misafirlerimizi ağırlamaya devam ediyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ Sonbahar Turizmiyle Parlıyor - Son Dakika

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