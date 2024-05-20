Tekirdağ Üniversitesi öğrencileri Gazze'deki saldırıları tiyatro oyunuyla protesto etti - Son Dakika
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Tekirdağ Üniversitesi öğrencileri Gazze'deki saldırıları tiyatro oyunuyla protesto etti

Tekirdağ Üniversitesi öğrencileri Gazze\'deki saldırıları tiyatro oyunuyla protesto etti

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek amacıyla kaleme aldıkları tiyatro oyununu sahneledi. Öğrenciler, Gazze'de yaşananları anlatmak için öğretmen, doktor ve basın mensubu gibi kişilerin hikayelerini tiyatro oyununa dönüştürdü. Eylemleriyle Gazze'deki soykırıma dikkat çekmek isteyen öğrenciler, adaletli ve özgür bir medyanın önemini vurguladı.

20.05.2024 16:36
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Tekirdağ'da, üniversite öğrencileri, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşananlara dikkati çekmek için kaleme aldıkları tiyatro oyununu sahneledi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) öğrencileri İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek amacıyla üniversite yerleşkesinde eylemlerini sürdürüyor.

Öğrenciler, Gazze'de yaşananlara dikkati çekmek amacıyla burada görev yapan öğretmen, doktor, basın mensubu gibi kişilerin yaşadıklarını kaleme aldı.

Yazdıkları tiyatro oyunu için yerleşkedeki alanı tiyatro sahnesine dönüştüren öğrenciler, burada oyunlarını sahneledi.

İlahiyat Fakültesi öğrencisi Süleyman Karakurt, AA muhabirine oyunu yazarken Gazze'yi hayal ettiklerini söyledi.

Gazze'deki soykırımı herkese anlatmak için çaba sarf ettiklerini dile getiren Karakurt, burada zor şartlar altında görev yapan gazetecileri düşündüğünü ve onların sesi olmak için tiyatroda yer aldığını belirtti.

Karakurt, dünyada birçok üniversitede öğrencilerin eylem yaptığını hatırlatarak, "Ben Gazze'de olan bir gazetecinin sesi ve dili olmak istedim. Ona göre oyunu kaleme aldım. Basın ve medya organlarının nasıl adaletli, özgür bir şekilde hareket etmesi gerektiğini gözler önüne sermeye çalıştım."dedi.

Öğrenci Muazzez Dilara Nur Mutlu da kendini bir öğretmenin yerine koyduğunu ve duygu dolu anlar yaşadığını ifade etti.

Filistin'de şehit edilenlere fazlasıyla üzüldüğünü aktaran Mutlu, "Gazze'de yaşanan soykırıma karşı tepki göstermek istedik. Elimizden geldiğince soykırıma karşı geldiğimizi anlattık. Öldürülen her bir çocuk, her can bizim için kutsaldır. Hiçbir çocuğun, kadının öldürülmemesi için bu soykırıma son verilmesini istiyoruz. Geleceğin öğretmenleriyiz aslında. Sadece bilgi aşılamak değil, öğrencinin sağlıklı bir ortamda yetişmesi bir öğretmenin en büyük hayali." diye konuştu.

Mutlu, kaleme aldığı öğretmen rolü için hazırlanırken, izlediği videolarda vicdanının sızladığını da ifade etti.

Gazzeli doktoru canlandıran Yahya Kayhan ise ilaç ve ekipman olmadan insanlara şifa vermeye çalışan doktorları konu aldığını dile getirdi.

Kaynak: AA

Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ Üniversitesi öğrencileri Gazze'deki saldırıları tiyatro oyunuyla protesto etti - Son Dakika

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