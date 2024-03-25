Tekirdağ ve Kırklareli'nde gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.
Tekirdağ'da aniden başlayan sağanak nedeniyle ana arterlerde su birikintileri oluşturdu.
Yağışa hazırlıksız yakalananlar, iş yerlerinin tentelerinin altında korunmaya çalıştı.
Polis ekipleri trafikte aksama yaşanmaması amacıyla sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Hava sıcaklığının 14 derece olduğu Tekirdağ'da yağışın gün boyu sürmesi bekleniyor.
Kırklareli
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde de sabah saatlerinde başlayan sağanak aralıklarla etkili oluyor.
Meteoroloji verilerine göre, hava sıcaklığının 7 derece olduğu Demirköy'de de yağışın gün boyu süreceği tahmin ediliyor.
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde meydana gelen silahlı çatışma sırasında bir kıraathanede panik yaşandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, vatandaşlar can havliyle siper aldı. Çatışma sonucunda 2 kişi yaralandı ve çevrede bulunan otomobiller, bir evin camı, bir market ve kıraathane kurşunların hedefi oldu.
Karabük'ün Kayı köyünde yapılan bir uygulamada durdurulan araçta ve üst aramasında 505 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Denizli'nin Çardak ilçesinde, 4 yıl önce meydana gelen orman yangınında zarar gören alana 745 bin fidan dikildi. Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Üçgül, yapılan incelemenin ardından gazetecilere açıklama yaparak, yangından zarar gören alanların tamamında ağaçlandırma çalışması yapıldığını belirtti. Arazinin sarp ve kayalık bölgelerinde insan gücüyle toprak işlenerek fidan yetiştirildiğini ifade eden Üçgül, alana karaçam, toros sediri, ardıç, kara servi, akasya, dişbudak, ıhlamur, ceviz, badem, hünnap, geyik elması ve dut gibi türlerin dikildiğini söyledi. Toplamda 745 bin fidanın dikildiği sahada hiçbir alanın kaderine terk edilmediği vurgulandı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentte tarım ve gıda ürünleri ihracatının 21 yılda 12 kat artarak 51 milyon dolara yükseldiğini açıkladı. Büyükkılıç, tarımsal üretime yönelik çalışmaların devam edeceğini belirterek, çiftçilerin üretimine destek olmaya devam edeceklerini ifade etti.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Süt Yemi projesi kapsamında Elmalı Yuva Mahallesi'nde 9 yetiştiriciye yüzde 15'i hibeli 366 çuval yem desteği sağladı.
Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, vatandaş ve esnaf ziyaretinde bulunarak projelerini anlattı ve destek istedi. CHP Adayı Filiz Gencan Akın da ziyaretlerini sürdürerek projelerini anlattı. İYİ Parti Adayı Hamdi Sedefçi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Edirne ziyaretini duyurdu. Saadet Partisi Adayı Tezcan Karakütük ise muhtarları ziyaret ederek çalışmalarını anlattı.
Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti suçundan yargılanan sanık, suçsuz olduğunu savunmasına rağmen son sözünde 'pişmanım' diyerek 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kırıkkale'de yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli yakalanarak adli işlem başlatıldı. Operasyonlarda 3 bin 437 kişi ve 293 araç sorgulandı. Aramalarda 6 ruhsatsız tabanca ve 5,07 gram esrar ele geçirildi.
Kayseri'de düzenlenen 60. Kütüphane Haftası programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda konuşan yetkililer, kütüphanelerin artması ve gelişmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti. Ayrıca, kütüphanelerin sadece kitap ödünç alıp vermenin ötesinde bir yaşam alanı olduğuna dikkat çekildi. Program, müzik dinletisi ve ödül töreniyle sona erdi.
Antalya Muratpaşa Belediyesi, Avrupa Birliği Ufuk 2020 projesi 'Food Trails-Gıda Yolları' öğrenme programı kapsamında Belçika'dan Roeselare Belediyesi'yle Yunanistan'ın Selanik kentine teknik gezi gerçekleştirdi. Gıda politika sistemleri, sağlıklı beslenme, kentsel tarım, toplumsal katılım, sürdürülebilir gıda konularında bilgi paylaşımı ve atölye çalışmalarının yapıldığı 3 günlük teknik inceleme programına katılan Muratpaşa Belediyesi, aşevi çalışmaları, Sağlıklı Muratpaşa Hareketi, balkon bahçeciliği ve pandemi dönemi kentsel tarım uygulamaları hakkında sunum yaptı. Gıda Yolları projesi, Avrupa çapındaki şehirleri, gıda sistemi dönüşümünün merkezine koymayı hedefliyor. Şehir eşleştirmeleri yoluyla tarladan sofraya yolculuğu sürdürülebilir kılacak, toplulukları güçlendirecek, kaynakların sıfır atıkla kullanılmasını teşvik edecek, davranış değişikliğini destekleyecek, insanların sağlıklı ve güvenli beslenmesini sağlayacak ve yerel yönetimlerin kentsel gıda alanında politika gelişmelerini destekleyecek pilot projeler ağı oluşturulması amaçlanıyor. Programın sonunda ise 'Muratpaşa Gıda Politika Rehberi' hazırlanacak.
DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, Nevruz Bayramı etkinliğinde yaptığı konuşmada, CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar ve dört ilçe adayının seçime sayılı günler kala kendileri lehine adaylıktan çekileceklerini iddia etti. Bozan, bu bilgiyi aldıklarını ve birkaç gün içinde açıklama yapacaklarını belirtti.
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