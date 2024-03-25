Tekirdağ ve Kırklareli'nde Gök Gürültülü Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
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Tekirdağ ve Kırklareli'nde Gök Gürültülü Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Tekirdağ ve Kırklareli\'nde Gök Gürültülü Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Tekirdağ ve Kırklareli illerinde aniden başlayan gök gürültülü sağanak yağışlar, hayatı olumsuz etkiliyor. Tekirdağ'da ana arterlerde su birikintileri oluşurken, yağışa hazırlıksız yakalananlar iş yerlerinin tentelerinin altında korunmaya çalıştı. Polis ekipleri trafikte aksama yaşanmaması için sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Tekirdağ'da hava sıcaklığı 14 derece olup yağışın gün boyu devam etmesi bekleniyor. Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde de sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor. Meteoroloji verilerine göre, Demirköy'de hava sıcaklığı 7 derece olup yağışın gün boyu devam etmesi tahmin ediliyor.

25.03.2024 12:31  Güncelleme: 12:33
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Tekirdağ ve Kırklareli'nde gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Tekirdağ'da aniden başlayan sağanak nedeniyle ana arterlerde su birikintileri oluşturdu.

Yağışa hazırlıksız yakalananlar, iş yerlerinin tentelerinin altında korunmaya çalıştı.

Polis ekipleri trafikte aksama yaşanmaması amacıyla sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Hava sıcaklığının 14 derece olduğu Tekirdağ'da yağışın gün boyu sürmesi bekleniyor.

Kırklareli

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde de sabah saatlerinde başlayan sağanak aralıklarla etkili oluyor.

Meteoroloji verilerine göre, hava sıcaklığının 7 derece olduğu Demirköy'de de yağışın gün boyu süreceği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ ve Kırklareli'nde Gök Gürültülü Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ ve Kırklareli'nde Gök Gürültülü Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
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