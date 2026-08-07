Tekirdağlı Öğrencilerden Filistin\'e Yardım

TEKİRDAĞ'da yaz Kur'an kursuna giden öğrenciler, biriktirdikleri harçlıklarını Filistinli çocuklara bağışladı.

Süleymanpaşa ilçesindeki Rüstempaşa Camisi'nde yaz Kur'an kursuna katılan öğrenciler, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıkları İsrail saldırıları altında bulunan Filistin'deki çocuklara bağışladı. Öğrenciler, biriktirdikleri ve ailelerinden aldıkları paraları kursa konulan 'Filistin Kardeşlik Kumbarası'na attı. Kursiyerler ayrıca Filistin ile ilgili resim etkinliğinde bulundu.

'FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZE GÖNDERECEĞİZ'

Rüstempaşa Camisi uzman imam hatibi Uğur Küskün, uzun zamandır Filistin ve Gazze'de kanayan bir yara olduğunu belirterek, "O yüzden biz de Süleymanpaşa İlçe Müftülüğü, Rüstempaşa Camisi yaz Kur'an kursu öğrencileri ve ekibi olarak hocalarımızla beraber bir Filistin etkinliği düzenlemeye karar verdik. Öğrencilerimizin uzun zamandır kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını kumbara etkinliği ile oradaki kardeşlerimize bir nebzede olsa yaralarını sarmak. En önemlisi de Gazze, Filistin davasını, şuurunu, bilincini bu minik kalplere yerleştirmek, en büyük hedefimiz buydu. Bugün burada 50-60 öğrencimiz var, biriktirdikleri harçlıkları getirdiler ve inşallah program sonunda tutanakla beraber Filistinli kardeşlerimize göndereceğiz. Bizim buradaki en büyük amaçlarımızdan bir tanesi de Filistin'deki zulmün bir an önce dinmesi ve yeryüzündeki çocukların ağlayarak değil; gülerek hak, adalet, özgürlük içerisinde bir dünyada yaşayabilmelerini dünyaya haykırmaktır" diye konuştu.

'İNŞALLAH BİRÇOK KİŞİYE İLHAM OLMUŞTUR'

Kurs öğrencilerinden Mustafa Kayra Yalçın (13), "Oradaki Müslüman kardeşlerimize bir nebze olsun yardım edebildiğim için çok onurluyum. Bu etkinlik inşallah birçok kişiye ilham olmuştur" dedi. Öğrenciler, daha sonra Türk ve Filistin bayrakları açıp, fotoğraflar çektirdi.