Tekirdağlı Ozan Ökünç, evinin balkonunda ürettiği tespihleri farklı ülkelerdeki meraklılara satıyor - Son Dakika
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Tekirdağlı Ozan Ökünç, evinin balkonunda ürettiği tespihleri farklı ülkelerdeki meraklılara satıyor

Tekirdağlı Ozan Ökünç, evinin balkonunda ürettiği tespihleri farklı ülkelerdeki meraklılara satıyor

Tekirdağlı 32 yaşındaki Ozan Ökünç, evinin balkonunda farklı ağaç türlerinden ürettiği tespihleri sosyal medya üzerinden gelen talepler doğrultusunda farklı ülkelerdeki meraklılarına satıyor.

01.09.2024 14:18
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Tekirdağlı 32 yaşındaki Ozan Ökünç, evinin balkonunda farklı ağaç türlerinden ürettiği tespihleri sosyal medya üzerinden gelen talepler doğrultusunda farklı ülkelerdeki meraklılarına satıyor.

Çocukluğundan bu yana tespih yapımına merakı olan Ökünç, Lokman Karadağ, Hüseyin Çelik, Yusuf Güney ve Süleyman Gürsoy gibi tespih ustalarının videolarını izledi.

Üç sene önce çöp kutusuna atılmış eski bir sandalyeyi gören Ökünç, sandalyenin parçalarından tespih taneleri üretmeyi denedi.

Kısa süre içerisinde kendini geliştiren Ökünç, atölyeye dönüştürdüğü evinin balkonunda ürettiği tespihleri sosyal medyada paylaşmaya başladı.

El emeği tespihlerini farklı illerin yanı sıra Almanya, Azerbaycan, Fransa, Katar ve İsveç gibi ülkelerdeki meraklılarına gönderen Ökünç, AA muhabirine, tespih üretiminde sadece ahşap ürünler kullandığını söyledi.

Tespihlerin pelesenk, demirhindi, abanoz, kuka, agatis, gold palmiye ve dalkersia ağaçlarından yapıldığını anlatan Ökünç, "Tespih yapımına başladığımdan bu yana takip edenler var sosyal medyadan. Bu takipler sonucu Almanya, Azerbaycan, İsveç, Katar gibi farklı ülkelerden talep alıyorum. Bunları kargoyla gönderiyorum, müşterilerimiz zahmetsizce tespihlerine ulaşabiliyor." dedi.

Tespih üretimini 5 ila 10 günde tamamladığını aktaran Ökünç, bir tespih tanesinin uzun ve meşakkatli bir çalışmayla ortaya çıktığını kaydetti.

"İlk tespihi eşime hediye ettim"

Ökünç, bu süreçte eşinin kendisine verdiği desteğin çok önemli olduğunu belirterek, "İlk tespih tanesini 14 saat tornanın başından kalkmadan yapmaya çalıştım. Onu da tam olarak yapamadım. Atölyeye girdiğim zaman dünyayla bağlantımı kesiyorum. Bu olaylardan sonra eşimi ihmal ediyordum. O benden desteğini hiç esirgemedi. İlk yaptığım tespihi eşime hediye ettim." diye konuştu.

Ürettiği her tespihle duygusal bir bağ kurduğunu vurgulayan Ökünç, kendisine ait koleksiyonunda 80 tespih bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Sosyal Medya, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağlı Ozan Ökünç, evinin balkonunda ürettiği tespihleri farklı ülkelerdeki meraklılara satıyor - Son Dakika

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