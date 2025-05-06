Tekke Barajı'nda İnşaat Yüzde 88 Tamamlandı - Son Dakika
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Tekke Barajı'nda İnşaat Yüzde 88 Tamamlandı

Tekke Barajı\'nda İnşaat Yüzde 88 Tamamlandı

Bolu'daki Tekke Barajı'nın tamamlanmasıyla Tekke Devran köyü su altında kalacak. Köylüler taşınıyor.

06.05.2025 11:12
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BOLU'da, 2014 yılında yapımına başlanan Tekke Barajı'nda inşaat aşamasının yüzde 88'i tamamlandı. Barajın bu yılın sonu itibarıyla su tutulması hedeflenirken, Tekke Devran köyü su altında kalacak. 75 senedir aynı köyde yaşayanlar ise taşınacakları günü bekliyor.

Dörtdivan ilçesinde bağlı Tekke köyleri mevkisindeki Köroğlu Çayı üzerine yapılan Tekke Barajı'nın, yüzde 88 tamamlanma aşamasına geldi. 2014 yılında çalışmalarına başlanan 2025 yılı sonu itibarıyla su tutmaya başlaması hedeflenen baraj, Yeniçağa, Gerede ve Dörtdivan ilçelerine içme suyu sağlayacak. Bu kapsamda, arıtma tesisi de yapılacak. 76,50 metre yüksekliğe sahip barajda, 56 milyon metreküp su tutulması hedefleniyor. Barajdan alınacak su ile aynı zamanda 148 bin dekar arazinin tarımsal sulanması hedefleniyor.

Barajın su tutmasıyla, Tekke Devren Köyü, Köroğlu Çayı'nın suları altında kalacak. 45 hane bulunan köyde yaşayanlar, kendileri için yeni yapılacak köye taşınmayı bekliyor. Barajın yakınında yeni bir köy alanının da belirlendiği belirtildi.

'74 SENEDİR BU TOPRAKTAYIZ'

Doğduğu günden beri köyde yaşayan Muhsin Öztürk (74), köyden ayrılacağı için ağladığını belirterek, "Hayvancılık yapıyoruz kendimize göre. Buradan ebediyen gitmek istemiyoruz. Bir yana sığınamıyoruz. 74 senedir bu köydeyiz. Nereye gideceğiz? Ev yapacak durumumuz yok. Devlet yaparsa gideriz. Ağlamaktan hiçbir şeye bakamıyoruz. 74 senedir bu topraktayız. Şimdi mesela şu çiçek burada büyümüş. Bu çiçeği buradan kaldırıp da oraya taşımak çok zor. Çok zorumuza gidiyor. Ama mecbur gideceğiz" dedi.

Köyde yaşayan Aysel Baykal (57) da nereye gideceklerini bilmediklerini belirterek, "Malımız, her şeyimiz kaldı suyun altında. Gideceğiz diyoruz, gidemedik de hayvancılık yapıyoruz. Başka bir şeyimiz yok. İnşallah baraj ve evlerimiz yapılır bir an önce" ifadelerini kullandı.

'ORAYA DA ALIŞIRIZ'

İdris Öztürk (75) ise taşınacakları yerin yakın olduğunu ve alışabileceklerini aktararak, "Köyden ayrılmak istemiyoruz ama mecbur buradan gideceğiz. Başka yere gidecek durumumuz da yok. Yer verdiler, evler yapıldığı zaman gideceğiz. Bu memlekette doğduk, oraya da alışırız. Yakın yani, baraj su tutmaya başladığında buraya balık tutmaya geliriz. Allah ömür verirse" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Tekke Barajı'nda İnşaat Yüzde 88 Tamamlandı - Son Dakika

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