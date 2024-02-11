Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Genç Kızlar Floor Curling müsabakalarında birinci oldu - Son Dakika
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Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Genç Kızlar Floor Curling müsabakalarında birinci oldu

Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Genç Kızlar Floor Curling müsabakalarında birinci oldu

Sivas'ta düzenlenen Genç Kızlar Floor Curling müsabakalarında Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi kız öğrencileri birinci oldu. Samsun'u temsilen turnuvaya katılan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, oynadıkları müsabakaları kazanarak grup birincisi oldu ve Bursa'daki Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

11.02.2024 17:51
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Sivas'ta düzenlenen Genç Kızlar Floor Curling müsabakalarında Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci oldu.

Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi kız öğrencileri Samsun'u temsilen Sivas'taki turnuvaya katıldı.

Oynadığı müsabakaları kazanan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, grup birincisi olarak Bursa'daki Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Genç Kızlar Floor Curling müsabakalarında birinci oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Genç Kızlar Floor Curling müsabakalarında birinci oldu - Son Dakika
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