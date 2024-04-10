Tekkeköy Belediyesi Ramazan Bayramı için bayramlaşma programı düzenledi

Tekkeköy Belediyesince Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.
İlçe meydanında düzenlenen programda Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal, Kaymakam Polat Kara, AK Parti İlçe Başkanı Hayri Ağırlar ve MHP İlçe Başkanı Hakan Süzer, vatandaşlarla bayramlaştı.
Candal, seçim sürecinde ilçeye çifte bayram yaşatmak istediklerini söylediklerini belirterek, "Allah'a şükür, bu millet bize 31 Mart'ta bir bayram yaşattı. İkinci bayramımız Ramazan Bayramı'mızın ise bugün birinci günündeyiz. Halkımızla aramıza hiçbir mesafe koymadan, ilçeyi gönül gönüle verecek anlayışla yöneteceğiz. Tekkeköy'ümüzü daha güzel günlere taşıyacağız." dedi.
Programa İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ufuk Yıldırım, İlçe Emniyet Müdürü Hanefi Kabaoğlu ile vatandaşlar katıldı.
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Çanakkale'nin Çan ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı süresince vatandaşların huzurlu ve güvenli bir bayram geçirmesi için ilave tedbirler aldı. Trafik timleri, yol denetim faaliyetleri ve trafik kontrollerini artırarak, ana yollarda seyahat eden vatandaşların bayramını kutladı. Araç kontrol noktalarında durdukları araçlardaki vatandaşlara şeker ve çikolata ikram eden ekipler, emniyet kemeri kullanımı, aşırı hız yapmama ve uykusuz araç kullanmama konusunda uyarılarda bulundu.
Konya'nın Karapınar ilçesinde Ramazan Bayramı nedeniyle düzenlenen bayramlaşma programında ilçe protokolü ve vatandaşlar bir araya geldi.
Van Valisi Ozan Balcı, Edremit Uygulama Otelinde düzenlenen resmi bayramlaşma törenine katılarak protokol üyeleri ve vatandaşlarla bayramlaştı. Vali Balcı, bayrama katılanların bayramını tebrik ederek, çocuklara oyuncak hediye etti ve vatandaşların taleplerini dinledi.
Düzce'nin Yığılca Çiftlik köyünde bayram namazına giden çocuklara bayram harçlığı dağıtıldı. Köy muhtarı ve köy imamının öncülüğünde gerçekleştirilen harçlık organizasyonu, çocukların yüzünü güldürdü. Köy muhtarı, bu geleneksel uygulamanın başka yerlerde de benzer şekilde yapılmasını umut ettiğini belirtti.
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