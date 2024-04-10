Tekkeköy Belediyesi Ramazan Bayramı için bayramlaşma programı düzenledi

Çanakkale Jandarması, vatandaşların bayramını kutladı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı süresince vatandaşların huzurlu ve güvenli bir bayram geçirmesi için ilave tedbirler aldı. Trafik timleri, yol denetim faaliyetleri ve trafik kontrollerini artırarak, ana yollarda seyahat eden vatandaşların bayramını kutladı. Araç kontrol noktalarında durdukları araçlardaki vatandaşlara şeker ve çikolata ikram eden ekipler, emniyet kemeri kullanımı, aşırı hız yapmama ve uykusuz araç kullanmama konusunda uyarılarda bulundu.